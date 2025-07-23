Польша массово депортирует украинцев за преступления: что происходит с ними на родине

Нарушающих законы украинцев массово депортируют на родину, где их могут мобилизовать. Об этом пишет газета Wiadomosci.
Как передает издание, с начала года Силезское отделение Пограничной службы в Рацибуже приняло решение о депортации 127 иностранцев, из которых почти 100 были украинцами. Их депортируют за грубые правонарушения, в числе которых грабежи, вождение в пьяном виде и нанесение тяжких телесных повреждений.
Согласно приведенным данным, на прошлой неделе польское правительство выдворило трех украинцев и одного грузина, которые уже отсидели срок за преступления. Их под конвоем доставили к украинской границе и запретили въезд в шенгенскую зону на пять-семь лет.
«В случае граждан Украины, депортированных на родину, не исключено, что их могут мобилизовать в армию», — уточняет издание.
Днем ранее, скандал в Польше вызвали украинские беженцы, которые устроили демонстрацию с бандеровскими лозунгами в Гданьске. Экс-премьер республики Лешек Миллер иронично отметил, что такие «патриоты» устраивают демонстрации, когда ВСУ испытывает нехватку новобранцев.