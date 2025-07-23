Польша массово депортирует украинцев за преступления: что происходит с ними на родине

Как передает издание, с начала года Силезское отделение Пограничной службы в Рацибуже приняло решение о депортации 127 иностранцев, из которых почти 100 были украинцами. Их депортируют за грубые правонарушения, в числе которых грабежи, вождение в пьяном виде и нанесение тяжких телесных повреждений.