Эксперт: Польша готовит новые провокации против России и Белоруссии

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «российские беспилотники» нарушили воздушное пространство Польши. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти обвинения, указав на отсутствие доказательств и официальных запросов от польской стороны. Инцидент произошел за пару дней до российско-белорусских учений «Запад-2025», которые пройдут 12—16 сентября . Польша уже решила закрыть границу, к ней, по информации белорусских СМИ, движется колонна польской военной техники. Туск называл учения «агрессивными» и «симулирующими нападение».