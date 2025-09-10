Эксперт: Польша готовит новые провокации против России и Белоруссии

Польша готовит провокации к учениям «Запад-2025», считает военный эксперт Александр Михайлов.
Варшава готовит новые провокации против Москвы и Минска во время российско-белорусских учений «Запад-2025», стартующих 12 сентября. Об этом в интервью URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Идут обвинения Москвы в эскалации ситуации. Сейчас прибавилась Польша, есть Прибалтика, всегда готовая к очередной провокации. На польско-белорусской границе действительно весьма опасная ситуация, Минск могут провоцировать на какие-то ответные действия», — сказал военный эксперт.
Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «российские беспилотники» нарушили воздушное пространство Польши. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти обвинения, указав на отсутствие доказательств и официальных запросов от польской стороны. Инцидент произошел за пару дней до российско-белорусских учений «Запад-2025», которые пройдут