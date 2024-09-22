Положиться на авось: этнограф Александр Буганов — о природе культурного мифа

— Об этом можно говорить, но с определенной осторожностью. Необходимо учитывать, что стереотипы об условном Урюпинске — всего лишь одномерная приблизительная схема, которая не включает в себя локальные, этнические, конфессиональные и прочие особенности. В характере любого народа есть много хорошего и, конечно, много дурного. Иногда в угоду сиюминутной конъюнктуре из этих качеств можно сконструировать как положительный, так и отрицательный портрет. И оба будут по-своему правдивы. И никакой «идеальный герой» не воплощает в себе типичный русский характер. Хотя для сплочения нации, конечно, нужно «конструировать» привлекательный портрет русского человека. Не стоит стесняться опираться на лучшие, выдающиеся примеры и образцы. Это совершенно естественно. Опорные точки, культурные ориентиры нужно находить в выдающихся произведениях, гениальных личностях, выделять лучшие творения человеческого духа, а не худшие. Хотя очень трудно взглянуть на себя непредвзято. Оценить себя более-менее объективно поможет лишь чувство юмора.