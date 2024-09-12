Положительные впечатления от туризма замедляют старение

Впервые применив теорию энтропии к туризму, эксперты выяснили, что положительные впечатления от поездок могут улучшить здоровье и снизить скорость старения. Поясним, энтропия — это тенденция к хаосу и разрушению. Работа ученых показала, что туризм может изменять уровень энтропии в организме человека. Так, приятные впечатления снижают ее рост, укрепляя здоровье. Негативные же переживания, наоборот, ускоряют старение.
«Путешествия дают возможность улучшить физическое и психологическое состояние через новые опыты, физическую активность и социальные взаимодействия», — рассказала кандидат наук Фангли Ху, одна из авторов исследования.
Путешествия часто подразумевают отдых в новых условиях и занятия расслабляющими активностями. Это стимулирует обмен веществ и помогает человеку легче переживать стресс. Новые впечатления могут усиливать адаптивный иммунный ответ, улучшая защитные механизмы организма. Иными словами, путешествия укрепляют систему самовосстановления.
Гормоны радости, которые вырабатываются во время путешествий, способствуют регенерации тканей, поддерживая естественные процессы восстановления организма.
Также физическая активность во время туризма (прогулки, походы или велоспорт) помогает поддерживать метаболизм, предотвращает износ организма, стимулирует кровообращение, улучшая транспортировку питательных веществ и выведение токсинов. Помимо этого, снижение стресса во время путешествий улучшает работу иммунной системы и снижает воспаление, что способствует здоровому старению.
Вместе с тем исследователи предупреждают любителей путешествий и о возможных рисках, которые могут сопровождать туризм. Например, можно подхватить инфекцию, получить травму.
Также можно столкнуться с небезопасной едой, водой, преступлениями. Ученые подчеркивают, что важно выбирать правильные и безопасные формы отдыха, которые помогут поддерживать здоровье и замедлять старение.
Отсрочить старение помогает и творчество — оно продлевает когнитивное здоровье.