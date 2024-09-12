Положительные впечатления от туризма замедляют старение

Впервые применив теорию энтропии к туризму, эксперты выяснили, что положительные впечатления от поездок могут улучшить здоровье и снизить скорость старения. Поясним, энтропия — это тенденция к хаосу и разрушению. Работа ученых показала, что туризм может изменять уровень энтропии в организме человека. Так, приятные впечатления снижают ее рост, укрепляя здоровье. Негативные же переживания, наоборот, ускоряют старение.