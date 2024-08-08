Половое созревание первых зверей изучили с помощью синхротрона

Однако современные мелкие млекопитающие (например, крысы) растут быстрее и живут меньше. Для сравнения, первые истинные млекопитающие могли жить от восьми до 14 лет. Это означает, что первым млекопитающим требовалось несколько лет, чтобы начать размножаться.