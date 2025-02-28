Половина россиян регулярно спит в метро

Чаще всего пассажиры спят утром, по пути на работу: это практикует 36% опрошенных. Студентов в сон клонит чуть реже: по пути на учебу дремлет лишь 25%. Впрочем, 29% рады поспать и во время вечерней дороги домой. А вот поездка за покупками или развлечениями держит пассажиров бодрыми: в таких путешествиях спят всего лишь 6,2% и 2,4% соответственно.