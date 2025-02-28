Половина россиян регулярно спит в метро

28 февраля отмечается День сна в общественных местах: этот праздник посвящен проблеме хронического недосыпа у людей, которые тратят много времени на работу. Одно из самых очевидных мест для сна — конечно, метро.
Выяснить, насколько активно люди в метро спят, решил Московский метрополитен, который провел исследование совместно с платформой «Дзен». Результатами опроса поделилось Агентство городских новостей.
41% опрошенных россиян признался, что засыпает в метро каждую третью поездку или даже чаще. 16% и вовсе спят каждый раз, когда пользуются услугами метрополитена, и только 17% никогда не спали в метро.
Причина сна — хронический недосып: на него указали 42% опрошенных. 34% признались, что засыпают потому, что им нечем больше заняться, а четверть — потому что дремать в метро уютно и комфортно.
Сон в метро у россиян, впрочем, обычно недолгий: у 37% опрошенных он занимает 10−20 минут, у 35% — 20−40 минут, а оставшиеся 23% и вовсе успевают вздремнуть лишь минуту-другую.
Чаще всего пассажиры спят утром, по пути на работу: это практикует 36% опрошенных. Студентов в сон клонит чуть реже: по пути на учебу дремлет лишь 25%. Впрочем, 29% рады поспать и во время вечерней дороги домой. А вот поездка за покупками или развлечениями держит пассажиров бодрыми: в таких путешествиях спят всего лишь 6,2% и 2,4% соответственно.
Просыпаются в метро россияне обычно сами: с этим справляется 68% респондентов. 13% ставят будильник, а вот каждый десятый рассчитывает только на помощь соседних пассажиров, которые регулярно их будят.
Опрос провели в феврале 2025 года — в нем приняло участие 1217 респондентов.
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