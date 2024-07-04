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Половина россиян не собирается летом в отпуск

А большинство отдыхающих поедет на дачу.

Источник: Reuters

Половина жителей России намерена посвятить летние месяцы работе. А отдыхать большинство россиян собирается на даче. Таковы итоги опроса, проведённого известной компанией. Результатами исследования поделилось информационное агентство ТАСС.

Уйти в отпуск намерены 52% опрошенных. Ещё 48% собираются провести летние месяцы за работой.

Большинство отдыхающих проведут отпуск в России. Такой ответ дали 38% участников исследования. За границу собирается только 14% респондентов.

Среди тех, кто собирается отдыхать в России, 51% поедет на дачу. Путешествовать по стране собирается 31%, а 18% намерены совместить путешествия по российским городам и отдых на даче.