Половина россиян не собирается летом в отпуск

Половина жителей России намерена посвятить летние месяцы работе. А отдыхать большинство россиян собирается на даче. Таковы итоги опроса, проведённого известной компанией. Результатами исследования поделилось информационное агентство ТАСС.
Уйти в отпуск намерены 52% опрошенных. Ещё 48% собираются провести летние месяцы за работой.
Большинство отдыхающих проведут отпуск в России. Такой ответ дали 38% участников исследования. За границу собирается только 14% респондентов.
Среди тех, кто собирается отдыхать в России, 51% поедет на дачу. Путешествовать по стране собирается 31%, а 18% намерены совместить путешествия по российским городам и отдых на даче.