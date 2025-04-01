Половина россиян может остаться без домашнего интернета

В марте 2024 года Госдума приняла закон, предписывающий новые типовые требования для операторов связи: в числе прочего в нем указано, как именно должны быть установлены устройства, которые интернет-провайдеры размещают в многоквартирных домах.
На адаптацию оборудования под новые требования отводился год — но, как сообщает «Парламентская газета», сроки оказались сорваны, и теперь провайдеров ждет ответственность.
Что нужно было сделать
Среди требований к установке оборудования есть, например, такие:
- провода и оттяжки не должны затруднять доступ к инженерному оборудованию;
- ввод кабелей в дом лучше осуществлять подземным способом;
- сами сети должны обладать средствами идентификации, чтобы можно было легко установить их принадлежность конкретному оператору.
Как пишет издание, за четыре дня до того, как закончился год, выделенный на устранение недостатков, по меньшей мере 60% всех сетей были проложены с нарушениями. По закону демонтировать оборудование, не отвечающее требованиям, может управляющая компания — для этого даже не нужен суд.
Россияне не останутся без интернета
Чтобы выяснить, чем это грозит россиянам, издание поговорило с сенатором Дмитрием Вороной. Он уверен, что, хотя управляющие компании имеют право демонтировать все оборудование уже с 1 апреля, массовых отключений ждать не стоит.
«Все это прекрасно понимают — и Минцифры, и Министерство строительства и ЖКХ, и сенаторы, и депутаты. Я уверен, что сейчас будут приняты все меры, чтобы никакого коллапса не случилось. Но факт остается фактом: есть требование закона, оно не соблюдено, нужно эту ситуацию теперь каким-то образом отрегулировать», — объясняет сенатор.
Ворона объяснил, что большая часть отведенного срока ушла на споры между управляющими компаниями и операторами связи, взаимное недопонимание и перекладывание ответственности. В результате ситуация исправилась, но слишком поздно, чтобы провести все работы в срок.
«Только в оставшиеся сроки пошла какая-то более-менее нормальная и активная работа. Понятно, что в таких условиях никто ничего сделать толком не успел», — объясняет сенатор.
Сроки сдвинут
В дальнейшем за неисполнение требований нарушителям грозят штрафы: их пропишут в КоАП. Но на данный момент привлечь провайдера к ответственности за неисполнение данной нормы не получится — можно только удалить его оборудование.
Чтобы привести все устройства и способ их размещения к новой норме, по оценке сенатора, нужно примерно 18 миллиардов рублей и труд дополнительных специалистов — но вместо поиска ресурсов провайдеры и управляющие компании зачастую лишь продолжают спорить.
В результате, как пояснил Ворона, сроки обновления сетей сдвинут еще на два года: законодатели надеются, что этого времени точно на все хватит.