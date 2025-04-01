Половина россиян может остаться без домашнего интернета

«Все это прекрасно понимают — и Минцифры, и Министерство строительства и ЖКХ, и сенаторы, и депутаты. Я уверен, что сейчас будут приняты все меры, чтобы никакого коллапса не случилось. Но факт остается фактом: есть требование закона, оно не соблюдено, нужно эту ситуацию теперь каким-то образом отрегулировать», — объясняет сенатор.