Половина россиян хотят видеть рядом с собой партнера с успешной карьерой

«Чаще всего о важности успешной карьеры заявляют женщины: для 41% она необходима, а для 15% очень важна. Мужчины же чаще отмечали, что им не так необходимы высокие карьерные достижения партнера для счастливой личной жизни: для 29% она не важна, а для 15% совсем не важна. В то же время 36% мужчин все же признали необходимость карьеры у спутниц жизни: 28% отметили ее важность, а для 8% успех партнера на работе и вовсе очень желателен», — пояснили полученные результаты аналитики.