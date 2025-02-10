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Половина россиян хотят видеть рядом с собой партнера с успешной карьерой

Успех вселяет в них уверенность в будущем, особенно это важно для женщин.

Источник: Freepik

Почти половине россиян (46%) важно, чтобы их партнеры в личных отношениях были успешны в карьере. Причем для каждого восьмого респондента это «очень важно». Об этом сообщили РБК Life аналитики сервиса «Работа.ру» и поделились данными собственного опроса.

Эксперты опросили более 3600 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России и собрали такую статистику:

  • 34% респондентов отметили, что успешная карьера партнера является важным фактором в личных отношениях.
  • 12% россиян считают успешную карьеру партнера очень важной.
  • 22% полагают, что в личных отношениях карьера партнера роли не играет.
  • 11% назвали этот фактор совершенно не значащим.

При этом, каждый пятый (21%) затруднился ответить на этот вопрос.

«Чаще всего о важности успешной карьеры заявляют женщины: для 41% она необходима, а для 15% очень важна. Мужчины же чаще отмечали, что им не так необходимы высокие карьерные достижения партнера для счастливой личной жизни: для 29% она не важна, а для 15% совсем не важна. В то же время 36% мужчин все же признали необходимость карьеры у спутниц жизни: 28% отметили ее важность, а для 8% успех партнера на работе и вовсе очень желателен», — пояснили полученные результаты аналитики.

Далее эксперты выяснили причину такого восприятия карьерного успеха «второй половины».

Объясняя важность успешной карьеры партнера, респонденты прежде всего говорили, что это показатель ответственности и целеустремленности человека.

Так считает каждый второй участник, отметивший ранее важность карьеры при ответе на первый вопрос.

Также россияне говорили, что просто ценят стремление к карьерному росту и развитию (45%). 44% участников опроса видят в успешной карьере залог стабильности отношений, а 42% говорят, успехи партнера вдохновляют их самих.

Всего свою точку зрения по этому моменту высказали 2400 респондентов, у них была возможность дать несколько ответов. Итоговая картина мнений россиян сложилась так:

  • Для меня это показатель ответственности и целеустремленности — 51%;
  • Я ценю в людях стремление к карьерному росту и развитию — 45%;
  • Это важно для стабильности и создания семьи — 44%;
  • Это дает уверенность в будущем и финансовую стабильность — 44%;
  • Успешный партнер вдохновляет меня на собственное развитие — 42%;
  • Успех партнера позволяет жить более комфортной и обеспеченной жизнью — 30%;
  • Это создает больше возможностей для совместных проектов и идей — 30%;
  • Другое — 2%.

Ранее россияне признались, что конфликты в личной жизни отражаются на работе. Так заявили 60% участников аналогичного опроса, который провел сервис «Работа.ру». Лишь 8% респондентов умеют оставлять неприятности за порогом офиса. А каждый четвертый человек признался, что когда в отношениях с близкими семье не все гладко, то возникает желание больше проводить времени на работе, а не дома.