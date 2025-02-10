Половина россиян хотят видеть рядом с собой партнера с успешной карьерой

Почти половине россиян (46%) важно, чтобы их партнеры в личных отношениях были успешны в карьере. Причем для каждого восьмого респондента это «очень важно». Об этом сообщили РБК Life аналитики сервиса «Работа.ру» и поделились данными собственного опроса.
Эксперты опросили более 3600 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России и собрали такую статистику:
- 34% респондентов отметили, что успешная карьера партнера является важным фактором в личных отношениях.
- 12% россиян считают успешную карьеру партнера очень важной.
- 22% полагают, что в личных отношениях карьера партнера роли не играет.
- 11% назвали этот фактор совершенно не значащим.
При этом, каждый пятый (21%) затруднился ответить на этот вопрос.
«Чаще всего о важности успешной карьеры заявляют женщины: для 41% она необходима, а для 15% очень важна. Мужчины же чаще отмечали, что им не так необходимы высокие карьерные достижения партнера для счастливой личной жизни: для 29% она не важна, а для 15% совсем не важна. В то же время 36% мужчин все же признали необходимость карьеры у спутниц жизни: 28% отметили ее важность, а для 8% успех партнера на работе и вовсе очень желателен», — пояснили полученные результаты аналитики.
Далее эксперты выяснили причину такого восприятия карьерного успеха «второй половины».
Так считает каждый второй участник, отметивший ранее важность карьеры при ответе на первый вопрос.
Также россияне говорили, что просто ценят стремление к карьерному росту и развитию (45%). 44% участников опроса видят в успешной карьере залог стабильности отношений, а 42% говорят, успехи партнера вдохновляют их самих.
Всего свою точку зрения по этому моменту высказали 2400 респондентов, у них была возможность дать несколько ответов. Итоговая картина мнений россиян сложилась так:
- Для меня это показатель ответственности и целеустремленности — 51%;
- Я ценю в людях стремление к карьерному росту и развитию — 45%;
- Это важно для стабильности и создания семьи — 44%;
- Это дает уверенность в будущем и финансовую стабильность — 44%;
- Успешный партнер вдохновляет меня на собственное развитие — 42%;
- Успех партнера позволяет жить более комфортной и обеспеченной жизнью — 30%;
- Это создает больше возможностей для совместных проектов и идей — 30%;
- Другое — 2%.
Ранее россияне признались, что конфликты в личной жизни отражаются на работе. Так заявили 60% участников аналогичного опроса, который провел сервис «Работа.ру». Лишь 8% респондентов умеют оставлять неприятности за порогом офиса. А каждый четвертый человек признался, что когда в отношениях с близкими семье не все гладко, то возникает желание больше проводить времени на работе, а не дома.