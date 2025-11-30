Половина пляжей мира может исчезнуть к 2100 году — ученые

По словам уругвайского профессора Омара Дефео, прибрежная зона включает три взаимосвязанные части и функционирует как единый организм: дюну (защищает от штормов), пляж (периодически затопляется приливами) и подводную часть (пространство от линии отлива до начала волн).
«Песок циркулирует между сушей и морем: ветер переносит его к воде, а волны возвращают на берег. Уничтожение дюн ведет к разрушению прибрежной инфраструктуры», — рассказал Дефео.
Что касается пляжей, исследователи выяснили, что им вредят большое количество туристов, застройка и механическая уборка песка. Отмечается, что Рост числа отдыхающих приводит к уменьшению биоразнообразия, а застройка пляжных территорий нарушает естественные природные процессы. Наибольший ущерб приходится на подводные экосистемы, несмотря на то что основные взаимодействия человека с природой происходят на суше. Кроме того, ученые обнаружили, что пляжи могут ускорять глобальное потепление из-за выделения метана.
Недавний анализ 315 пляжей по всему миру показал, что около 20% прибрежных территорий сталкиваются с серьёзной эрозией. По словам исследователей, основные факторы, вызывающие разрушение береговой линии, — это повышение уровня моря, изменения в характере ветров и силе волн.
Эксперты отмечают, что человеческая деятельность усиливает естественные процессы, делая прибрежные экосистемы ещё более уязвимыми. Об этом сообщает «Моя планета» со ссылкой на исследование в журнале ScienceDaily.
«Мы должны вместе работать над сохранением прибрежных экосистем», — добавил Дефео, подчеркивая необходимость совместных действий Уругвая, Бразилии и Аргентины.
