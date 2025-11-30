Половина пляжей мира может исчезнуть к 2100 году — ученые

Что касается пляжей, исследователи выяснили, что им вредят большое количество туристов, застройка и механическая уборка песка. Отмечается, что Рост числа отдыхающих приводит к уменьшению биоразнообразия, а застройка пляжных территорий нарушает естественные природные процессы. Наибольший ущерб приходится на подводные экосистемы, несмотря на то что основные взаимодействия человека с природой происходят на суше. Кроме того, ученые обнаружили, что пляжи могут ускорять глобальное потепление из-за выделения метана.