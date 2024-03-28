Полосы на лице. Дерматолог назвала причины морщин на переносице

Принцип таких инъекций строится на том, что за счет применения специального средства удается добиться снижения напряжения мышц. Если морщины есть, они разглаживаются, новые же при этом не образуются. Иногда эта процедура помогает отучиться хмуриться. Однако есть и минус — ботулотоксин не вечен, а значит, если человек не разучился хмуриться, но морщины видеть не хочет, придется ее повторять примерно раз в полгода.