Полосы на лице. Дерматолог назвала причины морщин на переносице

Морщины на переносице встречаются нередко. Их еще называют «морщинами гордеца». Фактически это складки или заломы на коже, которые появляются в области верхней части спинки носа. Бывают как горизонтальными, так и вертикальными.
Такие морщины неприятны тем, что придают лицу выражение грусти, встревоженности, сердитости, а иногда и пренебрежения. Специалисты отмечают, что они еще и визуально старят, и если их просто убрать, то человек может «помолодеть» лет на 10. О том, что же становится причиной появления такого дефекта и какие методы помогут с ним бороться, aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.
Основными причинами появления таких морщин становятся снижение коллагена в коже и активная мимика, когда слишком часто и сильно сокращается мышца Procerus, она же имеет второе название — мышца гордецов. Эта мышца небольшого размера напоминает треугольник и расположена в зоне между бровями. Она относится к носовой группе мышц и действует в одной связке с носогубной мышцей, поднимателем этой мышцы, и мышцей, которая окружает носовую перегороку. За ее активность отвечает лицевой нерв.
Часто появлению морщин в этой зоне подвержены люди, которые хмурятся и даже нередко говорят слово «Фу!». Вертикальные морщины чаще становятся следствием постоянного напряжения мышц, если человек привык хмуриться. Горизонтальные развиваются в ответ на привычку морщить нос и щурить глаза. Из-за этого появляется повышенный тонусу мышц, а дальше возникновение заломов становится делом времени.
Эти морщины отличаются еще и по глубине — встречаются мелкие, средней глубины залегания и глубокие. Тут важно помнить, что этот показатель важен для коррекции ситуации.
Тип кожи, а также тот факт толстая она или тонкая никак не влияет на развитие таких морщин. Все зависит от индивидуальных особенностей.
При этом вреда для здоровья такие морщины не несут, но визуально лицо портят довольно сильно.
Как бороться?
Конечно же, в первую очередь надо следить за своей мимикой. Но, как правило, это довольно сложно — ведь не будешь же ограничивать себя всю жизнь.
Также к борьбе подключают традиционные методы — массажи лица, биоревитализацию, мезотерапию и иные аппаратные и инъекционные методики. Однако на деле единственный вариант, который быстро и эффективно поможет — это ботулинотерапия. Он станет как лечением такой проблемы, так и профилактикой.
Принцип таких инъекций строится на том, что за счет применения специального средства удается добиться снижения напряжения мышц. Если морщины есть, они разглаживаются, новые же при этом не образуются. Иногда эта процедура помогает отучиться хмуриться. Однако есть и минус — ботулотоксин не вечен, а значит, если человек не разучился хмуриться, но морщины видеть не хочет, придется ее повторять примерно раз в полгода.
Есть категория пациентов, которых не берет ботулотоксин. Тогда им предлагается использовать филлеры в эту зону.
Важно понимать, что эффект от своевременной терапии будет лучше. Если дождаться момента, когда морщины уже станут глубокими заломами, справиться с ними будет сложнее, и они все равно могут быть видны.