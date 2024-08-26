Полоскать бесполезно. Врач назвала болезни, при которых воспаляются десны

Другое дело, если раньше подобного воспаления никогда не было, и вдруг вы почувствовали, что десны стали болеть, кровоточить, изменился контур — они стали более объемными, красными. В этом случае вам нужно немедленно записаться на прием к врачу-стоматологу — для того, чтобы он назначил лечение. Потому что самолечением здесь уже не обойтись — вероятно, есть причина, которую нужно будет устранять. А применяя различные аппликации, гели, полоскания и считая, что воспаление пройдет самостоятельно, вы проблему не решите. Нельзя недооценивать воспаление в полости рта. Ведь любой хронический процесс может привести к более серьезным проблемам. В данном случае — к пародонтозу.