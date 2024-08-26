Полоскать бесполезно. Врач назвала болезни, при которых воспаляются десны

Когда у нас что-то болит или что-то беспокоит, то многие первым делом ищут информацию доступным способом — у друзей, родственников, в сети, справочниках. И найдя подходящий для себя вариант, начинают заниматься самолечением, которое не только не может решить проблему, но и приводит к серьезным проблемам.
Гигиенист Инна Гришина рассказала aif.ru, чем такая тактика может быть вредна при воспалении десен, неправильном диагнозе и самолечении в такой ситуации.
Допустим, у вас воспалилась десна. Если вы точно знаете, что воспаление десны возникло в результате травмы ее — например, травмы зубной щеткой, нитью, твердой пищей, — то такое воспаление можно лечить дома самостоятельно. Для этого можно применять лекарственные растения — ромашку, календулу, шалфей, кору дуба и аппликации на травмированный, воспаленный участок десны (при условии, что у вас не аллергии на эти растения). Также подойдут лечебные гели и бальзамы на основе антисептиков. Такое воспаление, как правило, очень быстро проходит и больше не беспокоит.
Другое дело, если раньше подобного воспаления никогда не было, и вдруг вы почувствовали, что десны стали болеть, кровоточить, изменился контур — они стали более объемными, красными. В этом случае вам нужно немедленно записаться на прием к врачу-стоматологу — для того, чтобы он назначил лечение. Потому что самолечением здесь уже не обойтись — вероятно, есть причина, которую нужно будет устранять. А применяя различные аппликации, гели, полоскания и считая, что воспаление пройдет самостоятельно, вы проблему не решите. Нельзя недооценивать воспаление в полости рта. Ведь любой хронический процесс может привести к более серьезным проблемам. В данном случае — к пародонтозу.
Почему воспаляются десны
Есть много причин, способных привести к воспалению десен. Чаще всего это, конечно же, механическое повреждение, о котором мы уже говорили ранее.
Если причиной воспаления стал бактериальный налет, то доктор первым делом назначает профессиональную гигиену полости рта, то есть снятие зубных отложений со всех зубов. После такой процедуры он, скорее всего, назначит в домашних условиях полоскание антисептиками и аппликации гелями.
Воспаление десны может быть как у детей, так и у взрослых. И одной из таких причин является прорезывание зубов. Зубы прорезываются как у маленьких детей, так и у взрослых — когда, к примеру, начинают расти зубы мудрости. Симптоматика одинаковая — боль и воспаление десен. Но подход к лечению разный: у детей при прорезывании зубов используются аппликации гелями, которые обезболивают и снимают воспаления. У взрослых при прорезывании зубов мудрости не всегда помогает такой метод. Чаще всего здесь уже прибегают к хирургическим методам лечения: иссечение десневого капюшона или даже удаление зуба.
Также к воспалению десен может приводить ряд заболеваний. Например, цинга — вследствие недостатка витамина С. Понятно, что в таком случае пополоскать полость рта антисептическими растворами или отварами лекарственных трав, или мазать десну бесполезно. Нужно вылечить заболевание, и тогда сама собой решится проблема с деснами.
Воспаление десен бывает как локальным — то есть затрагивает небольшой участок десны, — так и генерализованным, которое охватывает обширные участки. При лечении локальных участков воспаления десны бывает достаточно применения гелей и бальзамов и нет необходимости в ополаскивании всей полости рта антисептиками. Можно использовать любой спрей для горла на этот участок — все спреи, которые используются при заболеваниях горла, в своем составе содержат антисептики и обезболивающие компоненты, которые допустимо использовать при воспалении десны.
Подводя итог, следует сказать, что при проблемах с деснами необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.