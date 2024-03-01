Полный гид по витаминам для здорового организма

1 марта 1928 г. в США доктором Гербертом Эвансом был открыт витамин F (от англ. «fat» — жир). Так ученый назвал не природный витамин, а комплекс важнейших полиненасыщенных жирных кислот. Герберт установил, что нехватка витамина F в организме приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
В честь открытия мы собрали список и других незаменимых витаминов, которые улучшают здоровье.
Предупреждаем, что прежде чем принимать любые витамины и добавки, обязательно стоит проконсультироваться с врачом.
Витамин А (ретинол)
Это жирорастворимое вещество, поддерживает хорошее состояние зрения и кожи, поддерживая конъюнктиву и роговицу и помогая делиться и обновляться клеткам кожи и костей. Витамин А содержится в овощах: например одной среднего размера морковки достаточно, чтобы покрыть 100% дневной нормы потребления. Его дефицит встречается редко, а вот переизбыток вреден и вызывает тошноту, рвоту и головную боль.
Витамин B1 (тиамин)
Запасы водорастворимого вещества, необходимого для правильного обмена веществ и нормальной работы нервной системы, важно пополнять каждый день. Витамин выполняет ключевую функцию в процессе обмена веществ: он помогает превращать углеводы в энергию. Тиамин содержится в цельнозерновых продуктах, мясе и рыбе.
Витамин В2 (рибофлавин)
Он тоже играет важную роль в обмене веществ, помогая добывать энергию из белка, поддерживает рост, деление и функционирование клеток. Этот витамин содержится в яйцах, субпродуктах (печени и почках), молоке, зеленых овощах, грибах, зерновых продуктах и крупах.
Витамин В3, РР (ниацин)
Этот важный участник энергообмена в организме поддерживает работу нервной и пищеварительной системы и состояние кожи. Он содержится во множестве продуктов, которые мы употребляем ежедневно: мясе, рыбе, молоке, яйцах, овощах и крупах.
Витамин В5 (пантотеновая кислота)
Еще один витамин группы В помогает получать энергию из пищи, которая впоследствии производит жирные кислоты, гормоны и холестерин. Содержится витамин В5 почти в любом виде мяса, в овощах и грибах. Например, 100 грамм говяжьей печени полностью покроют дневную норму.
Витамин В6 (пиридоксин)
Этот витамин незаменим при выработке антител и гемоглобина, то есть иммунной и сосудистой систем. Больше всего витамина В6 можно найти в рыбе, говяжьей печени, картофеле, а также фруктах (кроме цитрусовых). Передозировка витамином грозит потерей способности контролировать свои движения.
Витамин В7 (биотин)
Биотин нужен организму для обмена жирных кислот, глюкозы и аминокислот и важен для работы генов. В пище он чаще всего встречается в белках — яйцах, рыбе, мясе, семенах и орехах.
Витамин В9 (фолат или фолиевая кислота)
Фолаты необходимы для деления клеток и особенно важны в период беременности. Фолиевая кислота часто встречается в продуктах: зеленых овощах, фруктах, бобах, орехах, хлебе и других зерновых продуктах. Из фруктов больше всего ей богаты апельсины, лимоны, бананы, дыни и клубника.
Витамин В12 (кобаламин)
Витамин В12 необходим для переноса кислорода в клетках, нормализации обмена веществ, стабильной работы нервной системы и синтеза ДНК. Большинство людей получают достаточно витамина из продуктов животного происхождения: так всего одно вареное яйцо уже содержит 25% дневной нормы.
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Он необходим для выполнения сразу нескольких целей: нормального роста, заживления ран, поддержания здоровья костей и зубов. Его запасы нужно постоянно пополнять, и делать это с помощью достаточного количества в рационе фруктов и овощей.
Витамин D
Он регулирует количество кальция и фосфатов для здоровых зубов, костей и мышц, участвует в работе иммунной и опорно-двигательной системы. Витамин Д в основном содержится только в жирной рыбе типа лосося или тунца. Зато наш организм может вырабатывать его самостоятельно при помощи солнечных лучей.
Витамин Е
Эта группа веществ-антиоксидантов поддерживает здоровье кожи и глаз и укрепляет иммунную систему. Он содержится в растительных маслах, орехах и семенах. Дефицит витамина Е встречается редко, потому что его просто получит из обычной диеты.
Витамин К
Этот витамин — главный помощник в процессе заживления ран. Он участвует в синтезе протеинов и укрепляет кости и ткани тела. Получить витамин К можно из зелени, овощей, растительных масел и фруктов. Например, в порции шпината или брокколи содержится его дневная норма.
Олеся Маевская