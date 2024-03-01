Полный гид по витаминам для здорового организма

Это жирорастворимое вещество, поддерживает хорошее состояние зрения и кожи, поддерживая конъюнктиву и роговицу и помогая делиться и обновляться клеткам кожи и костей. Витамин А содержится в овощах: например одной среднего размера морковки достаточно, чтобы покрыть 100% дневной нормы потребления. Его дефицит встречается редко, а вот переизбыток вреден и вызывает тошноту, рвоту и головную боль.