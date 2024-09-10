«Полностью контролировал всех»: ассистентка Мессинга — о жизни и работе с великим гипнотизером

— Я просидела все представление на лавочке и ждала его. Потом он явился и сказал, что у меня есть дар и мое биополе очень мощное. Собственно, оно и помешало ему продолжить ритуал. Он сказал, что мне нужно развивать свои способности, и предложил мне стать его ассистенткой. Мать моя, которая находилась рядом, очень скептически отнеслась к словам Вольфа Григорьевича: «Таких учениц можете найти хоть сотни в любой школе». Но Мессинг чуть ли не вперебой сказал ей, что спустя ровно два месяца она сама меня отправит к нему в Москву. Он сунул листочек ей с адресом и скрылся. Когда мы вернулись в Благовещенск, откуда я родом, эта история забылась. Но как-то раз за ужином папа вдруг заявляет: «Не пора ли нам Лельку провожать в столицу?» А мать моя с некой покорностью отвечает, мол, что она давно и документы, и одежду в дорогу мне собрала.