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Полностью частную ракету со спутниками впервые запустили в Японии

Первый запуск полностью частной ракеты от компании Space One состоялся в Японии без участия государства. Носитель доставит на орбиту пять спутников.

Источник: Life.ru

Ракета Kairos-2 длиной 18 метров и массой 23 тонны стартовала с собственной стартовой площадки компании в префектуре Вакаяма на побережье Тихого океана. Она разрабатывалась с 2018 года. Первый запуск ракеты завершился неудачей: 13 марта 2024 года произошёл сбой в двигателе, и аппарат взорвался.

Space One намерена в 2030-х годах осуществлять до 30 запусков таких ракет в год по коммерчески конкурентным ценам с возможностью увеличения мощности носителя для выведения более крупных спутников.

Ранее Иран успешно вывел на орбиту спутник Fakhr-1 с помощью двухступенчатой ракеты-носителя Simorgh. Запуск состоялся с космодрома имени имама Хомейни. Спутник был доставлен на околоземную траекторию в сопровождении разгонного блока Saman-1, который будет обеспечивать перевод космического аппарата на более удалённые орбиты.