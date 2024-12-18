Полностью частную ракету со спутниками впервые запустили в Японии

Ракета Kairos-2 длиной 18 метров и массой 23 тонны стартовала с собственной стартовой площадки компании в префектуре Вакаяма на побережье Тихого океана. Она разрабатывалась с 2018 года. Первый запуск ракеты завершился неудачей: 13 марта 2024 года произошёл сбой в двигателе, и аппарат взорвался.