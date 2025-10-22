Полковник: украинские ДРГ действуют по методике спецслужб Британии

«ВСУ с первых дней начала специальной военной операции активно используют данный метод для вклинивания в наши ряды, в том числе в тыл. Понятное дело, что они очень хорошо разговаривают на нашем языке — здесь ничего удивительного нет. Также в первую очередь они используют выходцев из восточных областей Украины, у которых говор похож на жителей России из приграничных территорий. В том числе активно это используют по работе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Несомненно, все это учитывается в боевой работе военнослужащих Вооруженных сил России, наших пограничников, которые, естественно, отслеживают передвижение ДРГ, во-первых, с помощью дронов, во-вторых, проверка документов, задаются конкретные вопросы в ходе оперативной работы», — сказал собеседник издания.