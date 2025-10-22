Полковник: украинские ДРГ действуют по методике спецслужб Британии

Украинские диверсанты пытались проникнуть в тыл российских военных, переодевшись в форму ВС РФ, однако все же были вычислены в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира танкового батальона Южного военного округа с позывным Кефир.
«Пытаются как-то замаскироваться под наши войска — надевают нашу форму, делают на себе опознавательные знаки, начинают разговаривать по-русски, используют позывные командиров. Ведут себя так, будто свои, но все это неудачные попытки», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из-за слаженной работы разведчиков и бдительности подразделений противник не смог добиться успеха.
«Разведка все делает правильно, четко и не дает ДРГ противника прорваться в наши тылы», — подчеркнул он.
Пытаются с первых дней СВО
Член президиума организации «Офицеры России», участник боевых действий, полковник Тимур Сыртланов специально для ВФокусе Mail рассказал, что данным методом Вооруженные силы Украины пользуются с первых дней конфликта. По его словам, для совершения попытки проникновения на российскую территорию и в тыл войск в первую очередь берут солдат из восточных регионов украинского государства.
«ВСУ с первых дней начала специальной военной операции активно используют данный метод для вклинивания в наши ряды, в том числе в тыл. Понятное дело, что они очень хорошо разговаривают на нашем языке — здесь ничего удивительного нет. Также в первую очередь они используют выходцев из восточных областей Украины, у которых говор похож на жителей России из приграничных территорий. В том числе активно это используют по работе в Брянской, Курской и Белгородской областях. Несомненно, все это учитывается в боевой работе военнослужащих Вооруженных сил России, наших пограничников, которые, естественно, отслеживают передвижение ДРГ, во-первых, с помощью дронов, во-вторых, проверка документов, задаются конкретные вопросы в ходе оперативной работы», — сказал собеседник издания.
При этом он подчеркнул, что все действия российских военных делаются с учетом повышенных мер безопасности, чтобы не притуплять бдительность. Он добавил, что противник может вести себя достаточно лояльно, а потом резко достать оружие.
«Но наши военнослужащие все учитывают это в работе и, конечно, пресекают все попытки использования нашей военной формы, знаков отличия, позывных. Потому что все это используется противником», — сообщил военный эксперт.
Можно задать простые вопросы
По словам Сыртланова, сейчас в прифронтовой зоне мужчина до 50 лет в гражданской одежде выглядит подозрительно, поэтому он, конечно, будет доставлен сразу на допрос.
«В настоящее время в прифронтовой зоне мужчина до 50 лет в гражданской одежде выглядит подозрительно в любом случае. Поэтому он, конечно же, будет подлежать допросу с пристрастием. И ни к чему хорошему это не приведет. Отличить украинского диверсанта от российского бойца можно обычными вопросами — кто непосредственный командир, как зовут командира батальона, полка, их позывные, где стоит часть и прочие. Это вопросы, которые любой военнослужащий обязан знать», — отметил собеседник ВФокусе Mail.
Все пошло от британцев
Военный эксперт также подчеркнул, что методика, по которой действуют украинские диверсанты, принадлежит британским спецслужбам. По его словам, Великобритания уже давно сотрудничает с Вооруженными силами и Службой безопасности Украины.
«На Украине все проходит под контролем британских спецслужб, спецназа. Уже много лет британцы курируют и военную разведку, и Службу безопасности Украины», — отметил Сыртланов.