Вашингтон начал понимать, что ему больше нечего ловить в украинском конфликте, потому что он ведёт США в никуда, считает профессор МГИМО полковник СВР в отставке Андрей Безруков.
«Главный ресурс западной коалиции, США, понял, что ловить больше нечего. Эта война ведёт США в никуда. И Трамп пришёл, и (элиты. — RT) посчитали. Они теряют конкурентоспособность, надо что-то делать. По их логике, война на Украине второстепенна для интересов США», — сказал собеседник в интервью RT.
По словам офицера СВР в отставке, конфликт грозит вырваться из-под контроля и стать мировым, где Штаты столкнутся с другой ядерной державой. Это не улучшает их позицию, и денег на этом не заработаешь.
«Если бы мы, как государство и как народ, не смогли выдержать эти годы войны, доказать, что мы непобедимы, ничего бы этого не произошло: ни пересмотра внутри США, ни растерянности в Европе, ни союзничества с Китаем, ни отношений с Индией. Слабых не любят», — резюмировал Безруков.