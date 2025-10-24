Полковник: в России новые мобильные группы ПВО будут состоять из резервистов

«Эффективно разработана такая группа в Московском регионе при 1-й армии особого назначения. Она теперь называется за героические подвиги в зоне СВО “Московская армия противовоздушной, противоракетной обороны”. Существует полк, который ведет и наблюдение, и поражение различными средствами, в том числе и огневыми, беспилотников. Во-вторых, есть примеры в областях, где губернаторы решают вопросы. Раньше это называлось “местная противовоздушная оборона”. То есть это гражданские люди привлекались к наблюдению за воздушной обстановкой, к докладам по этой обстановке в различные органы — МЧС, пограничные войска, вооруженные силы и так далее. То есть речь о создании уже не идет — они существуют», — отметил собеседник издания.