Полковник: в России новые мобильные группы ПВО будут состоять из резервистов

В Министерстве обороны России сообщили, что 22 октября, в период с 7 часов утра до 11 (московское время), дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Уточняется, что над территорией Дагестана были сбиты восемь беспилотников, над Крымом — два, над акваторией Черного моря — три.
По данным российского оборонного ведомства, за сутки системы ПВО сбили 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 91 690 беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.
Сбил из ружья
Житель Дагестана сбил украинский беспилотник из винтовки. Соответствующее видео распространяют в социальных сетях.
На кадрах мужчина с ружьем в руках делает несколько выстрелов по беспилотнику. В результате поражения дрон изменил направление и упал в поле.
В РФ уже есть мобильные группы ПВО
Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, военный эксперт полковник запаса Сергей Хатылев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что в России уже существуют и работают мобильные группы сил противовоздушной обороны.
«Эффективно разработана такая группа в Московском регионе при 1-й армии особого назначения. Она теперь называется за героические подвиги в зоне СВО “Московская армия противовоздушной, противоракетной обороны”. Существует полк, который ведет и наблюдение, и поражение различными средствами, в том числе и огневыми, беспилотников. Во-вторых, есть примеры в областях, где губернаторы решают вопросы. Раньше это называлось “местная противовоздушная оборона”. То есть это гражданские люди привлекались к наблюдению за воздушной обстановкой, к докладам по этой обстановке в различные органы — МЧС, пограничные войска, вооруженные силы и так далее. То есть речь о создании уже не идет — они существуют», — отметил собеседник издания.
Кроме того, эксперт добавил, что в настоящее время к сборам также будут привлечены российские резервисты.
«Сейчас на законодательном уровне все эти моменты доформировываются в документы. Объявлено о проведении сборов резервистов. Теперь есть положение, кто такой резервист и чем он может заниматься при соответствующей подготовке. То есть меры в этом отношении принимаются», — отметил он.
Чтобы дальше границы не летали
В разговоре с журналистом издания Хатылев заявил, что в России необходимо совершенствовать системы противовоздушной обороны и добиться такого эффекта, чтобы БПЛА уничтожались на границе, а не в глубине страны.
«Борьба с маловысотными, малоразмерными, малоскоростными целями — это задача противовоздушной обороны. Поэтому необходимо добиться того, чтобы уничтожать воздушного противника на границе. И разговор не идет об отражении над Москвой беспилотных летательных аппаратов, а речь должна идти об отражении этих беспилотных летательных аппаратов на границе Украины с Россией. Тогда мы будем иметь возможности по уничтожению всех этих целей», — резюмировал полковник.