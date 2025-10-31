Полковник: почему Киев запретил СМИ приближаться к котлам ВСУ

Попытки Украины запретить журналистам проехать в районы блокирования украинских солдат в зоне специальной военной операции — признание катастрофы. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в котлах украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске», — отметил он.
Конашенков подчеркнул, что таким образом Киев подтвердил, что никаких других путей, кроме коридоров безопасности ВС РФ, для выезда из заблокированных районов не осталось.
По его словам, киевский режим намерен использовать этот запрет, чтобы скрыть реальную ситуацию в зоне боевых действий, чтобы обмануть международную общественность и самих украинцев.
«Конечной целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией», — добавил генерал-лейтенант.
Провал для Киева
Член президиума организации «Офицеры России», участник боевых действий, полковник Тимур Сыртланов специально для ВФокусе Mail рассказал, что изначально было понятно, что на предложение российской стороны Киев не согласится, поскольку это было бы для него провалом.
«На наше предложение они не согласились бы, потому что это означало бы для него провал и подтверждение того, что действительно украинские военнослужащие находятся в окружении, причем, в достаточно большом количестве. Это транслировали бы не только на украинского телезрителя, но и на все мировое сообщество, в первую очередь — Запад», — сказал собеседник издания.
При этом он отметил, что в случае согласия Киев устроил бы какие-либо провокации. Причем, они могли быть направлены и на журналистов, и на российских военных.
«Если бы они согласились на подобное предложение, то, конечно, Киев устроил бы различного рода провокации как в отношении представителей различных мировых СМИ, так и наших военнослужащих Вооруженных сил России, которые занимались бы обеспечением безопасности журналистов в коридорах. Это в очередной раз доказывает, что российская армия выполняет правильную задачу по уничтожению противника, достигая цели по демилитаризации и денацификации Украины», — подчеркнул военный эксперт.
Реакция Запада
По словам Сыртланова, никакой реакции от стран Запада не последуют, поскольку они намерены помогать киевскому режиму столько времени, сколько потребуется. Полковник добавил, что Украина для них является лишь разменной монетой.
«Прекрасно понимаю, что не будет никакой реакции западных партнеров Украины, так как те украинцы, которые находятся в окружении, являются для Запада разменной монетой. Причем, на мой взгляд, про этих солдат ВСУ уже забыли и списали со счетов», — сообщил военный эксперт.
Готовы остановить боевые действия на пять-шесть часов
Накануне президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны РФ обеспечить проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске.
Отмечается, что российское командование готово остановить боевые действия на этих участках на пять-шесть часов для обеспечения коридоров, по которым журналисты смогут беспрепятственно передвигаться.
При этом представителя министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий накануне заявил, что любые визиты на находящуюся под контролем России территорию без разрешения Украины якобы являются нарушением и «будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия».