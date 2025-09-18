Полковник объяснил появление нового знака на технике ВС РФ под Запорожьем

В Запорожской области заметили российскую военную технику с новым тактическим знаком, который ранее в рядах Вооруженных сил РФ не встречался. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что изображение было нанесено на грузовики российской армии. Знак, напоминающий квадрат, заметили у Бердянска.
Военкоры отмечают, что украинские источники связывают появление колонн техники ВС РФ с перебросом сил на запорожское направление для усиления наступательных действий.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ВФокусе Mail предположил, что эта техника могла участвовать в совместных российско-белорусских стратегических военных учениях «Запад — 2025».
«Я полагаю, что эта техника могла участвовать в учениях “Запад — 2025”. Это боевые тактические знаки для обозначения сторон. Сейчас идет ротация войск, они вернулись из учений и уходят на линию боевого соприкосновения, а оттуда какие-нибудь части выходят на переформирование или на отдых. Я думаю, что это чистейшей воды тактическая ротация», — заявил собеседник ВФокусе Mail.
При этом Матвийчук отметил, что каждое соединение в российской армии имеет определенный знак. Они необходимы для понимания, какая это воинская часть, бригада, полк. Причем, обозначения выбирают по определенным критериям.
«Это знаки для визуальной ориентации. Есть специальные службы криптологов, которые эти обозначения воспроизводят. В них, конечно, есть смысл. Их не просто так наносят», — добавил полковник.
На российской военной технике, задействованной в специальной военной операции, можно заметить несколько опознавательных знаков — «Z», «V», «O», «X», «A». Причем, символы «Z» и «V», которые появились с первых дней СВО, получили большую поддержку со стороны государственных организаций и деятелей. К примеру, тогда еще губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев инициировал акцию по поддержке спецоперации, предложив везде писать «КуZбасс».
В Министерстве обороны РФ поясняли, что латинская буква «Z» на российской военной технике, находящейся в зоне СВО, означает «За победу», а литера «V» — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».
Артем Феоктистов