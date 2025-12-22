Полковник объяснил, почему у погибшего генерала Сарварова не было охраны

— У Москалика и Сарварова охраны не было («не положено по статусу»). Москалик и Сарваров (предварительно — прим. «ВМ») погибли от взрывных устройств: которые с помощью магнитов крепились к днищу машины. А без водителя и охранника осматривать каждый раз днище машины, согнувшись к земле или встав на колени, или орудуя длинной палкой с зеркальцем практически нереально, — передает слова полковника «КП».