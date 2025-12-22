Полковник объяснил, почему у погибшего генерала Сарварова не было охраны

Полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, что погибший при взрыве автомобиля на Ясеневой улице в Москве генерал-лейтенант Фанил Сарваров был без охраны, так как ее наличие не предполагалось, исходя из статуса военнослужащего. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил эксперт.
— У Москалика и Сарварова охраны не было («не положено по статусу»). Москалик и Сарваров (предварительно — прим. «ВМ») погибли от взрывных устройств: которые с помощью магнитов крепились к днищу машины. А без водителя и охранника осматривать каждый раз днище машины, согнувшись к земле или встав на колени, или орудуя длинной палкой с зеркальцем практически нереально, — передает слова полковника «КП».
Баранец также отметил, что многие военачальники живут, не привлекая к себе лишнего внимания. Они, по словам эксперта, ездят на обычных машинах и живут в спальных районах.
Сарваров погиб в результате взрыва автомобиля на улице Ясеневой утром 22 декабря. Изначально мужчина выжил, его доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но помочь не смогли.
Следователи возбудили уголовное дело. Позднее стало известно, что причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство, которое было прикреплено к днищу машины.