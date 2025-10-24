Полковник: наемники с опытом в Сирии приезжают на Украину обучать совершать теракты

В Луганске, на улице Черноморской, произошел взрыв, сообщила пресс-служба правительства Луганской Народной Республики.
«Мужчина с травматической ампутацией нижней конечности бригадой скорой помощи доставлен в республиканскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.
Кроме того, еще пострадала женщина, состояние которой оценивается как средней тяжести.
По информации Telegram-канала Shot, мужчина на улице пнул колонку с играющей музыкой украинской группы «Океан Эльзы», в результате чего прозвучал взрыв. В итоге прохожему оторвало ногу, а женщина, которая находилась рядом с местом происшествия, получила различные травмы. Они оба были госпитализированы.
В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 205 «Террористический акт», части 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и части 1 статьи 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» УК РФ.
Разработка ГУР Украины
Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин специально для ВФокусе Mail рассказал, что украинские спецслужбы разработали комплекс террористических атак, которые направлены на мирное население России.
«Главное управление разведки Украины разработало целый комплекс мероприятий по действию террористических и информационных атак. Туда входят обстрелы приграничных территорий, включая новые территории Российской Федерации — Луганск, Запорожье, Херсон, чтобы наводить страх и панику среди мирных жителей. Не гнушаются и такими вещами, как произошло в Луганске», — сказал собеседник издания.
Исполнители терактов могут находиться внутри РФ
По словам Алехина, не исключено, что исполнители терактов могут находиться на российской территории. Они, как отметил военный эксперт, выполняют эту «работу» за деньги. Однако спецслужбы РФ усилили работу в этом направлении.
«Я совершенно не удивлюсь, если исполнители этих террористических актов, так называемые спящие ячейки, еще остались и на территории Луганской и Донецкой народных республик, и Запорожья, и Херсона. Люди за деньги выполняют такую грязную работу. К сожалению, это факт. Поэтому усилилась оперативная работа спецслужб, всех силовых структур, которые так или иначе причастны к этим вопросам, чтобы действительно задушить все эти спящие ячейки», — добавил он.
Украина на этом не остановится
В беседе с журналистом издания Алехин также сообщил, что подобные теракты обычно происходят накануне каких-то важных военно-политических событий, связанных с СВО. Кроме того, он добавил, что Украина сейчас пытается переманить внимание общественности со своих провалов в зоне боевых действий на такие случаи, как в Луганске.
«Спящие ячейки же не зря сейчас проснулись. Это в преддверии всех этих событий, которые намечаются в военно-политическом плане. Предстоящие переговоры. А если суммировать военную составляющую, то это означает только одно — у них существенное, даже где-то критическое положение на линии боевого соприкосновения. И чтобы как-то аккумулировать, перетянуть внимание общественности, в первую очередь украинских граждан, они занимаются такими диверсионно-террористическими актами. К сожалению, это вполне возможно, что будет продолжаться и дальше, я это не исключаю. Поэтому как никогда сейчас возросла работа всех наших спецслужб. Обычно такие вещи всегда бывают накануне каких-то событий военно-политического характера, так или иначе связанных со специальной военной операцией на Украине», — отметил собеседник ВФокусе Mail.
Обучают наемники-террористы
Диверсантов на Украине обучают совершать теракты наемники, которые уже имеют подобный опыт в Сирии и на Ближним Востоке, рассказал Алехин. Их специально приглашают, платят деньги, только для того чтобы они научили, как правильно выполнять подобные преступления.
«Все что угодно могут минировать. Используют и мины-ловушки, и другие различные мины — лепестки, васильки, колокольчики. А сколько таких случаев было, когда в детские игрушки взрывчатку закладывали. Здесь изощренных методов не счесть. И более того, их же становится все больше. На все эти базы подготовки диверсантов и террористов привлекают, кстати, инструкторов из состава наемников, которые уже имеют подобный опыт в Сирии, на Ближнем Востоке. За соответствующее денежное вознаграждение они приезжают на территорию Украины и обучают этих диверсантов, будущих настоящих террористов», — добавил Алехин.