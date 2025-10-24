Полковник: наемники с опытом в Сирии приезжают на Украину обучать совершать теракты

«Спящие ячейки же не зря сейчас проснулись. Это в преддверии всех этих событий, которые намечаются в военно-политическом плане. Предстоящие переговоры. А если суммировать военную составляющую, то это означает только одно — у них существенное, даже где-то критическое положение на линии боевого соприкосновения. И чтобы как-то аккумулировать, перетянуть внимание общественности, в первую очередь украинских граждан, они занимаются такими диверсионно-террористическими актами. К сожалению, это вполне возможно, что будет продолжаться и дальше, я это не исключаю. Поэтому как никогда сейчас возросла работа всех наших спецслужб. Обычно такие вещи всегда бывают накануне каких-то событий военно-политического характера, так или иначе связанных со специальной военной операцией на Украине», — отметил собеседник ВФокусе Mail.