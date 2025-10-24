Полковник: какие объекты на Украине и в НАТО станут целями в ответ на удары Tomahawk

Президент России Владимир Путин предупредил о серьезном ответе Москвы в случае ударов по российской территории американскими крылатыми ракетами Tomahawk.
«Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что подобные разговоры о возможности поставок таких ракет Вооруженным силам Украины являются попыткой эскалации.
Разрушение энергетики Украины
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail напомнил, что ракеты Tomahawk являются средствами ядерного нападения США. И где бы в мире это оружие ни находилось, его могут применить лишь американцы.
«Где бы ракеты Tomahawk ни были, по каким точкам мира они ни были разбросаны, их применение санкционировано Соединенными Штатами Америки. Соответственно, в таком случае получается, что США объявляют войну России, а Россия будет отвечать. Я полагаю, что ответ может быть в трех вариантах. Первый — это окончательное решение энергетической проблемы на Украине, вывод из строя ГЭС, ТЭК и различных энергоносителей и угрозы ядерным электростанциям на Западе Украины. Это Ровенская и Хмельницкая атомные электростанции», — сказал собеседник издания.
Удары по хабам в Румынии и Польше
По мнению Матвийчука, вторым сценарием являются удары по пунктам логистических маршрутов в Румынии и Польше, по которым страны НАТО снабжают Вооруженные силы Украины оружием.
«Второй сценарий — превентивные безъядерные удары по всем точкам перевалов в Румынии и Польше, которые снабжают Украину оружием. Это будут удары “Цирконами”, “Калибрами”, “Искандерами”. То есть мы просто разрушим инфраструктуру и логистику НАТО, которая снабжает Вооруженные силы Украины оружием», — отметил военный эксперт.
Под удар попадут все центры, где есть «Томагавки»
Кроме того, полковник добавил, что третьим сценарием может быть нанесение ударов по всем центрам, где присутствуют американские крылатые ракеты Tomahawk.
«Последний сценарий — мы можем нанести удары по всем стратегическим центрам Мирового океана, где присутствует Tomahawk Соединенных Штатов Америки. Я полагаю, что это должно было быть озвучено Владимиром Владимировичем Путиным, когда он разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом, когда тот сказал, что не даст ракеты Tomahawk Украине», — предположил собеседник ВФокусе Mail.
Можем ударить и «Орешником»
При этом Матвийчук отметил, что нанесение удара баллистической ракетой «Орешник» по улице Банковой в Киеве, где располагается офис Владимира Зеленского, не имеет смысла. По его словам, для этого вооружения есть другие цели.
«Да там ничего нет, площадь только уничтожим, и все. “Орешники” будут применяться по стратегическим центрам управления военными силами. Я полагаю, что польский Жешув и Констанца в Румынии тоже будут в списках поражения “Орешника”», — сообщил полковник.