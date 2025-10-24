Полковник: какие объекты на Украине и в НАТО станут целями в ответ на удары Tomahawk

«Где бы ракеты Tomahawk ни были, по каким точкам мира они ни были разбросаны, их применение санкционировано Соединенными Штатами Америки. Соответственно, в таком случае получается, что США объявляют войну России, а Россия будет отвечать. Я полагаю, что ответ может быть в трех вариантах. Первый — это окончательное решение энергетической проблемы на Украине, вывод из строя ГЭС, ТЭК и различных энергоносителей и угрозы ядерным электростанциям на Западе Украины. Это Ровенская и Хмельницкая атомные электростанции», — сказал собеседник издания.