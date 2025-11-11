Полковник: к чему приведут действия Лондона по захвату нефтяных вышек у берегов РФ

Британский спецназ Королевской морской пехоты проводит подготовку к осуществлению прибрежных рейдов и захвату нефтяных вышек у берегов России. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
«Учения проходили в период роста напряженности между Россией и Западным блоком, при этом в случае дальнейшей эскалации военных действий ожидаются нападения на российское судоходство и его нефтяную инфраструктуру», — отмечается в публикации.
Британские войска задействовали силы спецназначения Королевской морской пехоты из 42-го и 47-го подразделений коммандос в составе оперативной группы для тайной высадки на корабли и захвата вышек.
По информации издания, соответствующие учения проводились в восточной части Балтийского моря.
Нельзя исключать
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что Великобритания ощущает себя в состоянии войны с Россией, что не исключает реальных действий со стороны Лондона.
«Наша Служба внешней разведки официально доложила, что Великобритания считает, что находится в состоянии войны с Россией. Поэтому вполне возможно, что они предполагают какие-то практические действия на случай захвата наших нефтяных вышек», — отметил собеседник издания.
Он добавил, что Россия на такие действия отвечает, причем, как дипломатически, так и с проведением спецопераций.
«Во-первых, мы отвечаем дипломатическим путем — демаршем. Второе, мы проводим контрразведывательные мероприятия. Благодаря такой системе удалось сорвать планы Киева и Лондона по вербовке российских летчиков и угону МиГ-31. То есть мы не кричим, не афишируем, а тихонько противостоим этому туманному Альбиону», — сообщил полковник.
Приведет к войне
Матвийчук подчеркнул, что реальные действия по захвату нефтяных вышек России приведут неминуемой войне. При этом, несмотря на то, что Великобритания является членом НАТО, остальные участники блока могут и воздержаться от участия в военном конфликте.
«Такие шаги предполагают начало военной действия. Мы ответим всеми имеющимися средствами. При этом недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Североатлантический альянс не предполагает военные действия против России, но не исключает, что некоторые страны-члены блока могут самостоятельно вести боевые действия. Я к ним отношу — Великобританию, страны Балтии, менее всего, конечно, Германия, потому что немцы до сих пор скованы ужасом Второй мировой войны», — отметил собеседник ВФокусе Mail.