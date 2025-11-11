Полковник: к чему приведут действия Лондона по захвату нефтяных вышек у берегов РФ

«Такие шаги предполагают начало военной действия. Мы ответим всеми имеющимися средствами. При этом недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Североатлантический альянс не предполагает военные действия против России, но не исключает, что некоторые страны-члены блока могут самостоятельно вести боевые действия. Я к ним отношу — Великобританию, страны Балтии, менее всего, конечно, Германия, потому что немцы до сих пор скованы ужасом Второй мировой войны», — отметил собеседник ВФокусе Mail.