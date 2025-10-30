Полковник: бросит ли Киев своих солдат, находящихся в окружении

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политическому руководству Украины необходимо принять решение о судьбе своих солдат, которые находятся в окружении. Об этом глава российского государства сообщил во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка, где встретился с участниками СВО, проходящими лечение.
Российский лидер подчеркнул, что обсуждал с командующими соответствующими группировками возможность пустить в зону окружения Вооруженных сил Украины представителей средств массовой информации, чтобы они своими глазами увидели, что там происходит.
«И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих [находящихся в окружении], так, как они это когда-то сделали в “Азовстали”. Такая возможность у них будет», — сказал Путин, говоря о солдатах ВСУ, которые заблокированы в Купянске и Красноармейске и находятся в окружении.
Позор для Украины
Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что руководство Украины не пойдет на то, чтобы как-то попытаться спасти своих солдат, заблокированных в Купянске и Красноармейске. По его словам, это будет для ВСУ позором, так как они постоянно говорят, что никакого окружения нет.
«Наш верховный главнокомандующий просто так заявления не делает. Более того, он готов прекратить на час, два, три боевые действия, чтобы туда отправить иностранных журналистов, в том числе и украинских, чтобы они сами во всем убедились. Владимир Путин не в той категории людей, которые просто бросают слова на ветер. Другое дело, что украинская сторона на это никогда не пойдет. Хотя бы потому, что они прекрасно понимают и знают, как на самом деле обстоит ситуация в зоне боевых действий. Кроме того, пойти на такой шаг для них будет позором. Они же все кричат, что тот же Купянск контролируют, что все нормально, ситуацию стабилизировали и так далее», — сказал собеседник издания.
Организуют коридор
Российские войска могут организовать коридор для того, чтобы находящиеся в окружении украинские солдаты сдавались в плен, считает Алехин. Он добавил, что подобное уже происходило в Мариуполе.
«Я думаю, что те военнослужащие, которые оказались в окружении, будут сдаваться в плен нашим войскам. Но это им будет сложно сделать. Если посмотреть ситуацию, которая происходит в зоне боевых действий, то они же выставляют заградительные отряды. Тех, кто покидает линию обороны, пытается уйти, встречает всегда заградотряд. Поэтому они сидят там и ждут момента, чтобы сдаться. Я не сомневаюсь, что наши военные сделают какой-либо коридор для украинских солдат, чтобы те сдавались в плен. Подобное уже происходило и в Мариуполе», — отметил он.
Сотрудники спецслужб
Алехин добавил, что под видом журналистов к находящимся в окружении украинским солдатам могут прийти сотрудники спецслужб.
«Я думаю, что возможны провокации со стороны ВСУ в случае, если туда к ним пустят журналистов. Причем ожидать от них можно все что угодно. Я также не сомневаюсь, что туда приедут представители спецслужб под прикрытием каких-то СМИ. Это Главное управление разведки Украины и англосаксы, они же там активно работают. Приедут для оперативной работы. При этом, может быть, для прикрытия все же кого-то из иностранных журналистов возьмут», — сообщил собеседник ВФокусе Mail.