Полковник: бросит ли Киев своих солдат, находящихся в окружении

«Наш верховный главнокомандующий просто так заявления не делает. Более того, он готов прекратить на час, два, три боевые действия, чтобы туда отправить иностранных журналистов, в том числе и украинских, чтобы они сами во всем убедились. Владимир Путин не в той категории людей, которые просто бросают слова на ветер. Другое дело, что украинская сторона на это никогда не пойдет. Хотя бы потому, что они прекрасно понимают и знают, как на самом деле обстоит ситуация в зоне боевых действий. Кроме того, пойти на такой шаг для них будет позором. Они же все кричат, что тот же Купянск контролируют, что все нормально, ситуацию стабилизировали и так далее», — сказал собеседник издания.