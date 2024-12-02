Полкило пальто, пожалуйста: что выгоднее всего покупать в секонд-хендах

После введения санкций ассортимент отечественных секонд-хендов изменился — со складов по всему миру начали поставляться европейские бренды, которые сейчас не встретишь в магазинах. И стоят они в 3−4 раза дешевле, чем вещи из новых коллекций.
В каждом секонд-хенде своя схема работы. Есть магазины, где стоимость складывается из веса купленных вещей. Например, килограмм вещей стоит 800−900 рублей в среднем. Есть секонд-хенды с разными цветами ценников, где стоимость зависит от состояния вещи, бренда. Обычно такие магазины готовы сделать дополнительную скидку, если вы принесете что-то свое.
Я советую не пренебрегать визитами в секонд-хенды: там можно найти качественные вещи. Сейчас обратите внимание на верхнюю одежду, обувь, аксессуары. Например, шубу можно купить очень выгодно, как и хорошую обувь иностранного производства. Особенно учитывая сезон.
Аксессуары: поспеши за сумкой
В секонд-хендах сейчас можно найти брендовые сумки, но стоит отправляться на охоту за такими аксессуарами в день привоза: обязательно уточните у продавца, когда именно ассортимент магазина пополняется. Уж слишком быстро разбирают редкие вещи! Цена: сумка Bracialini — 4000 рублей.
Пуховик: двойная экономия
Одна из самых выгодных покупок в этом сезоне. Сейчас в ассортименте секонд-хендов можно найти как и коллекции масс-маркета в отличном состоянии, так и теплые брендовые куртки премиальных брендов. А цены будут в два-три раза ниже. Цена: пуховик Zara женский — 2500 рублей.
Сапоги: выбирайте кожаные
Кожаная обувь из секонд-хендов часто бывает в очень хорошем состоянии — особенно если это известный бренд, который служит долго. Интересно, что продукция знаменитых марок встречается как раз очень часто. Цена: женские кожаные сапоги Ecco — 3500 рублей.
Базовые вещи: редкие футболки
Базовые вещи в таких магазинах стоят очень дешево, и порой можно встретить даже редкие или раритетные экземпляры. Например, нередко в секонд-хендах продаются футболки архивных коллекций известных брендов. Цена: футболка Galliano женская — 800 рублей.
Детские товары: ищите комбинезоны
В преддверии холодов на полках также можно найти качественные зимние вещи для детей. Самый оптимальный и наиболее выгодный сейчас вариант — покупать в секонд-хендах теплые комбинезоны. Цена: детский комбинезон Reima на мальчика — 1500 рублей.
Теплая одежда: свитеры
В секонд-хендах сейчас можно выгодно купить теплый свитер. В этих магазинах часто бывают шерстяные изделия, которые обычно стоят недешево. Цена: свитер женский Glenfield — 1000 рублей.
Головные уборы: шапка, которая греет
Можно найти качественную шапку или шляпу для тех, кто любит необычные аксессуары. Притом цены на вещи из натуральных теплых тканей будут в разы ниже, чем в магазинах. Цена: шапка кашемировая женская — 500 рублей.
Джинсы: три пары по цене одной
Крупнейшие производители американских джинсов ушли из нашей страны. Однако секонд-хенды, наоборот, стали пополняться их продукцией. И цены доступны: можно купить три пары по цене одной. Цена: джинсы мужские Levi’s — 2000 рублей.
КУДА ПОЙТИ?
«Евробутик». Сеть секонд-хендов, где одежда продается поштучно, а не по весу. Проводятся распродажи со скидками до 90 процентов.
«Планета секонд-хенд». Вещи распределены по группам — от этого зависит и их цена. Каждые четыре недели проводятся акции, устраивают скидки.
«Столичный гардероб». Сеть магазинов, где нужно обращать внимание на цвет ценника — он может быть черным, красным или белым. В зависимости от этого отличается и цена.
«Шиворот-навыворот». В магазине одежда продается по весу — 1 килограмм стоит 2190 рублей. В продаже есть одежда, обувь, аксессуары. В том числе можно найти брендовые вещи.
«Свалка». Это проект, направленный на осознанное потребление. Каждый может как купить, так и сдать ненужную одежду. Магазин устраивает акции: заплатив за вход, покупателям разрешается забрать столько вещей, сколько они смогут унести в руках.
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ШОПИНГА.
- Следите с понедельника. Подпишитесь на выбранный секонд-хенд в соцсетях. Там анонсируют скидки, календари поставок. Как правило, они происходят в начале каждой недели.
- Внимание к деталям. Внимательно осматривайте каждую вещь — иногда по пуговице можно определить дорогой бренд, вещь которого прослужит долго.
- Отделите легкое от тяжелого. На вес выгоднее всего покупать что-то легкое — футболки, брюки. А вот по отдельности лучше брать верхнюю одежду.
- Приходите в день привоза. Так больше шансов купить что-то хорошее.
- Внимательно осматривайте полки. Иногда там можно найти хорошую вещь, которая попала туда случайно.
- Узнайте, можно ли принести свои вещи. Так можно получить скидку или даже неплохо заработать.
- Заранее определите бюджет. Это нужно, чтобы, как это обычно бывает в таких магазинах, не потратить лишнего, увидев интересную вещь.
- Готовь платье с зимы. Сейчас очень выгодно покупать заранее весеннюю и летнюю одежду. Она стоит дешевле всего.
Как вещи попадают в секонд-хенд
- Привозят из Европы. Привозят вещи чаще всего из Великобритании, Германии, Италии.
- Из пунктов сбора. Это специальные точки, куда каждый желающий может отнести ненужную одежду. Каждую вещь дезинфицируют в специальных установках.
- Из магазинов. Крупные ритейлеры направляют вещи, которые им не удалось продать. Они новые, но могут быть с дефектом.