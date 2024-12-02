Полкило пальто, пожалуйста: что выгоднее всего покупать в секонд-хендах

Одна из самых выгодных покупок в этом сезоне. Сейчас в ассортименте секонд-хендов можно найти как и коллекции масс-маркета в отличном состоянии, так и теплые брендовые куртки премиальных брендов. А цены будут в два-три раза ниже. Цена: пуховик Zara женский — 2500 рублей.