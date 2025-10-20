Политолог: что означают слова Зеленского про «окончание войны»

Владимир Зеленский считает, что завершить военный конфликт с Россией быстро не удастся, но предпосылки для приближения к миру есть. Об этом глава киевского режима сообщил журналистам.
«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю», — сказал он.
По словам Зеленского, американский лидер Дональд Трамп, вдохновленный успехом на Ближнем Востоке, хочет завершить украинский кризис. При этом подчеркнул, что конфликты на Украине и в секторе Газа несоизмеримы ни по уровню потерь, ни по количеству использованных средств, ни по масштабу боев.
Влияние Трампа
Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что на Зеленского повлияла последняя встреча с Трампом, поскольку глава киевского режима и Европа уяснили, что они не смогут без США что-то изменить на поле боя в свою сторону.
«Я считаю, что на риторику Зеленского повлиял Дональд Трамп, потому что вся Европа и он сам уяснили, что без Америки что-то кардинальное на поле боя в свою пользу они не смогут сделать и даже вообще не смогут вести конфликт», — сказал собеседник издания.
За забором
Кошкин также отметил, что после встречи с Трампом Зеленский почувствовал свою никчемность, поскольку американский лидер даже не стал провожать главу киевского режима, а интервью он давал уже за забором Белого дома.
«При этом они же встречались один на один, поддержки у Зеленского не было никакой. Его вывел начальник протокола, Трамп даже не проводил его на улицу. Его отвели в сторону лужайки, где за уже забором Белого дома он давал интервью. То есть человек просто увидел свою никчемность, свои чрезвычайно маленькие размеры. И осмыслил все это за океаном, что никто, как в прошлый раз, не прилетел его поддерживать. И здесь он просто-напросто был перед фактом, а факт в виде Трампа, что скажет, то и должно быть», — подчеркнул политолог.
Реакция Европы
По словам эксперта, на происходящее Европа будет реагировать так же, как и Зеленский.
«Европа будет реагировать так же, как и Зеленский. Они же очень воинственно себя чувствуют, когда лично не несут ответственность перед Трампом. А когда лично, то сразу — “папочка-папочка”, смотрят в глаза и сразу приседают. Им сказать нечего, кроме как согласиться», — добавил собеседник издания.
Однако, по словам Кошкина, Европа продолжит русофобскую политику, а в отношенииСША — поменяет политику. Украине достанется другая риторика.
Позиция Кремля
Позиция украинской стороны в вопросе прекращения военного конфликта полна противоречий, однако Москва продолжит работать над урегулированием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим весьма противоречивые заявления из Киева. Видим, что позиция киевского режима полна противоречий. Все это, конечно, не способствует процессу мирного урегулирования», — сказал он.
Он также подчеркнул, что позиция России и Владимира Путина последовательна и хорошо известна. «Мы продолжаем наше общение с американцами, ведется серьезная работа», — резюмировал официальный представитель Кремля.