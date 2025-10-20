Политолог: что означают слова Зеленского про «окончание войны»

«При этом они же встречались один на один, поддержки у Зеленского не было никакой. Его вывел начальник протокола, Трамп даже не проводил его на улицу. Его отвели в сторону лужайки, где за уже забором Белого дома он давал интервью. То есть человек просто увидел свою никчемность, свои чрезвычайно маленькие размеры. И осмыслил все это за океаном, что никто, как в прошлый раз, не прилетел его поддерживать. И здесь он просто-напросто был перед фактом, а факт в виде Трампа, что скажет, то и должно быть», — подчеркнул политолог.