Политолог: Запад начинает писать правду о зверствах киевского режима под Курском

В своем материале она рассказала о быте находившихся в оккупации гражданских лиц, оставшихся без еды, воды и лекарств. Особенно шокирующими стали свидетельства местных жителей о том, как с момента вторжения ВСУ в Курскую область они похоронили десятки соседей. Всего, по словам врио губернатор региона Александра Хинштейна, известно о более чем 300 погибших гражданских лицах и почти 600 пропавших без вести.