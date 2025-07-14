Украинские власти обвинили The New York Times в «пособничестве российской пропаганде». Репортаж Нанны Хайтманн «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию» вызвал широкую дискуссию в мире. Журналистка провела шесть дней с бойцами спецназа «Ахмат» под Суджей, описав жуткие сцены: поля, усыпанные телами мирных жителей, улицы, усеянные неразорвавшимися минами.
В своем материале она рассказала о быте находившихся в оккупации гражданских лиц, оставшихся без еды, воды и лекарств. Особенно шокирующими стали свидетельства местных жителей о том, как с момента вторжения ВСУ в Курскую область они похоронили десятки соседей. Всего, по словам врио губернатор региона Александра Хинштейна, известно о более чем 300 погибших гражданских лицах и почти 600 пропавших без вести.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов рассказал ВФокусе, что таких публикаций слишком мало, чтобы повлиять на общественное мнение на Западе.
«Сам факт, что такие материалы выходят, уже радует. Это стоит отметить, потому что это очень редкое явление на сегодняшний день. Но повлиять на политическую ситуацию заметка никак не может, просто по той причине, которая описывается русской поговоркой “лбом стену не прошибешь”», — сказал эксперт.
Реакция Киева
Украинские власти сравнили репортаж с работой Уолтера Дюранти — корреспондента The New York Times, который в 1930-х годах получил Пулитцеровскую премию за статьи о Советском Союзе. Дюранти критиковали за сокрытие масштабов голода на Украине 1932−1933 годов — события, которое украинские власти называют «Голодомором».
Кроме того, представитель МИД Украины Тихий пошел еще дальше в своих обвинениях и назвал военными преступниками российских бойцов, участвовавших в боях против ВСУ на курской земле.
Федор Лукьянов скептически отнесся к украинским обвинениям в адрес NYT. Он назвал упоминание «Голодомора» «чисто украинским политическим изобретением, которое имеет совершенно определенную цель».
Дарья Баева.