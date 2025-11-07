Политолог: возможна ли поездка Трампа в Москву для решения конфликта на Украине

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал американского лидера Дональда Трампа посетить Москву ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«Президент [РФ Владимир] Путин проявил серьезные намерения по достижению мира, посетив Аляску. Пришло время Трампу приехать в Москву, поскольку США ответственны за происходящее на Украине», — заявил политик.
Кроме того, Мема отметил, что Владимир Зеленский не может решать что-либо самостоятельно, так как получает поддержку от Запада.
Политический климат не тот
Политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что в заявлении финского политика есть правильная логика. Как напомнил эксперт, и сам Путин приглашал в Россию американского лидера.
«Для этого необходим соответствующий контекст событий. Должен быть некий политический климат, располагающий к этому. Но сейчас его просто нет. Служба внешней разведки России говорит о том, что Запад готовится к какой-то провокации на Украине. Трамп заявляет о необходимости возвращения к ядерным испытаниям, а мы на все это уже готовим ответную реакцию. На самом деле контекст не стимулирует переговоры, а, наоборот, приводит нас на более высокий уровень эскалации», — сказал собеседник издания.
Политолог уточнил, что встреча Путина и Трампа — это не только про урегулирование украинского конфликта, но и про отношения Москвы и Вашингтона.
«Если бы встреча была просто по Украине, то, вполне возможно, ее вообще не было бы. Поэтому им есть что обсудить в формате двухсторонних российско-американских отношений», — добавил он.
Встреча в третьих странах
Политолог подчеркнул, что в настоящее время встреча президентов США и России даже на территории других государств пока невозможна. По его словам, сейчас существует много факторов, которые мешают диалогу двух лидеров.
«Чисто теоретически может быть все, но на сегодняшний день предпосылок для этих поездок нет. Сейчас гонка вооружения идет, дух Аляски сошел на нет, переговоры по Украине пробуксовывают, встреча Трампа и Путина в Венгрии была саботирована. Причем сами американцы от нее отказались. Поэтому сейчас это все фантастика», — сообщил эксперт.
Агент Кремля
Блохин также считает, что глава Белого дома перед возможной поездкой в Москву сначала сто раз подумает, стоит ли это ему делать. По его словам, из-за подобного визита в самих США могут негативно отреагировать.
«Сама поездка Трампа в Москву была бы исторической. Если он соберется в Россию, то президент США сто раз подумает, прежде чем поехать. Он уже был в Москве, и до сих пор демократы используют это в качестве рычага давления на него, что он якобы кремлевский агент», — резюмировал собеседник ВФокусе Mail.