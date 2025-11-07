Политолог: возможна ли поездка Трампа в Москву для решения конфликта на Украине

«Для этого необходим соответствующий контекст событий. Должен быть некий политический климат, располагающий к этому. Но сейчас его просто нет. Служба внешней разведки России говорит о том, что Запад готовится к какой-то провокации на Украине. Трамп заявляет о необходимости возвращения к ядерным испытаниям, а мы на все это уже готовим ответную реакцию. На самом деле контекст не стимулирует переговоры, а, наоборот, приводит нас на более высокий уровень эскалации», — сказал собеседник издания.