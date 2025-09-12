Политолог: зачем принц Гарри приехал в Киев

Визиты высокопоставленных гостей на Украину произошли через два дня после пересечения границы Польши БПЛА с территории Украины. Варшава обвиняет в инциденте Россию. Другого мнения придерживается американский специалист в сфере обороны и безопасности, бывший замглавы Пентагона Стивен Брайен. Он считает, что беспилотники, упавшие в Польше, находились под управлением Украины. А главная цель этого инцидента — добиться увеличения поставок вооружения со стороны НАТО.