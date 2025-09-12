Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: зачем принц Гарри приехал в Киев

В течение двух дней Киев посетили министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, президент Финляндии Александр Стубб и британский принц Гарри. О чем свидетельствуют одновременные визиты на Украину представителей европейских стран, рассказал политолог Дмитрий Буневич.

Авторы и эксперты
Аркадий Иванов
Автор ВФокусе Mail
Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев 12 сентября, где был встречен своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Визит проходит на фоне резкого обострения обстановки после нарушения воздушного пространства Польши дронами, которые Варшава относит к России. Ключевыми темами переговоров, как ожидается, станут вопросы общей безопасности, дальнейшей поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО, а также усиление давления на Москву.

Сикорский, тесно связанный с британскими политическими кругами, координирует свои усилия с главой Форин-офиса Иветт Купер. О внимании Лондона говорит и приезд в Киев принца Гарри — это первый визит герцога Сассекского в столицу Украины по приглашению правительства, отмечает советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.

Напомним, британская корона решила простить принца. Искупать вину и демонстрировать силу его отправили на Украину. «Похоже, что его готовят принять по наследству если не престол, то войну», — делают вывод в соцсетях, назвав визит малдшего сына Карла III перечеркивающим все ответом на договоренности, достигнутые на Аляске.

Стратегические игры Варшавы

Накануне, 11 сентября, президент Финляндии Александр Стубб провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Во время пресс-конференции он пошутил, что в последнее время он проводит с ним больше времени, чем со своей женой.

Визиты высокопоставленных гостей на Украину произошли через два дня после пересечения границы Польши БПЛА с территории Украины. Варшава обвиняет в инциденте Россию. Другого мнения придерживается американский специалист в сфере обороны и безопасности, бывший замглавы Пентагона Стивен Брайен. Он считает, что беспилотники, упавшие в Польше, находились под управлением Украины. А главная цель этого инцидента — добиться увеличения поставок вооружения со стороны НАТО.

По мнению Дмитрия Буневича, Польше удалось «перетянуть одеяло» на себя, так как вся западная пресса последние дни смакует новости о пролете БПЛА, оттеснив на второй план Украину.

«Кроме того, своими действиями они смогли выторговать себе дополнительные силы для защиты неба. Союзники по НАТО обещали выделить системы ПВО и технологии борьбы с беспилотниками», — добавил политолог.

Польша закрыла границу с Белоруссией

В этом же контексте следует рассматривать и решение Польши о полном закрытии границы с Белоруссией — включая все переходы — в связи с учениями «Запад-2025». Премьер Дональд Туск назвал эти меры стратегической необходимостью. Аналогичные ограничения были введены и на границе с Калининградской областью.

Политолог Дмитрий Буневич охарактеризовал закрытие Польшей границы с Белоруссией и Калининградом как «нервозный» шаг на фоне растущей напряженности в регионе.

«Закрытие границы — это нестандартная мера для стабильной обстановки. Однако на фоне роста напряженности в регионе подобные действия становятся типичными для польского руководства. Их решения создают дополнительную нервозность и полностью соответствуют той эмоционально-риторической и политической логике, которой традиционно следуют власти Варшавы», — заявил эксперт.

По его оценке, закрытие границы носит в основном демонстрационный характер и направлено на создание «пиар-эффекта» для внутренней аудитории.