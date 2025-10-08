Политолог Трухачев раскрыл, с каким заявлением выступит Макрон 8 октября

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 8 октября выступит с заявлением не только о внутриполитической ситуации, но и с очередными обвинениями в адрес России. Об этом aif.ru заявил политолог-европеист Вадим Трухачев.
Газета Le Figaro сообщала, что Макрон выступит с заявлением вечером 8 октября, когда срок, установленный подавшему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню на консультации с политическими партиями по вопросу выхода из сложившегося кризиса, истечет.
«Скорее всего, выступление Макрона не ограничится внутренними проблемами. Россия — разменная монета, которую европейские политики, не только Макрон, обязательно вспоминают при любом случае. Естественно, в отрицательном смысле. Как она “гадит”, как из-за нее нет жизни французам», — сказал Трухачев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о заявлении Макрона вопросом: «Российский теневой флот доконал?».