Политолог Трухачев раскрыл, с каким заявлением выступит Макрон 8 октября

Макрон планирует выступить с заявлением вечером 8 октября. Эксперт ответил, будет ли затронута тема России в этом выступлении.

Источник: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 8 октября выступит с заявлением не только о внутриполитической ситуации, но и с очередными обвинениями в адрес России. Об этом aif.ru заявил политолог-европеист Вадим Трухачев.

Газета Le Figaro сообщала, что Макрон выступит с заявлением вечером 8 октября, когда срок, установленный подавшему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню на консультации с политическими партиями по вопросу выхода из сложившегося кризиса, истечет.

«Скорее всего, выступление Макрона не ограничится внутренними проблемами. Россия — разменная монета, которую европейские политики, не только Макрон, обязательно вспоминают при любом случае. Естественно, в отрицательном смысле. Как она “гадит”, как из-за нее нет жизни французам», — сказал Трухачев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о заявлении Макрона вопросом: «Российский теневой флот доконал?».