Политолог: как противодействует Трамп вступлению Аргентины в БРИКС

«Его заявление имеет своеобразный заход. Ведь Аргентина относится к мощнейшей экономике. Она же и рассматривалась в качестве одного из потенциальных членов БРИКС. Потому что есть Бразилия, а Аргентина рядом с ней. Это способствовало бы укреплению Латинской Америки. С другой стороны — сделала бы БРИКС более влиятельной организацией в этом отношении. Это опасается западная элита», — резюмировал Перенджиев.