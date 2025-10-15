Популярные темы
Политолог: как противодействует Трамп вступлению Аргентины в БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны — участницы БРИКС якобы активно покидают объединение, так как боятся американских пошлин. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев специально для ВФокусе Mail рассказал, что означают слова главы Белого дома и как воспринимают БРИКС на Западе.

Артем Феоктистов
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Испугались пошлин

Страны — участницы БРИКС якобы активно покидают объединение, поскольку опасаются пошлин США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время встречи с аргентинским коллегой Хавьером Милеем.

«И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы (США. — прим. ред.) собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», — сообщил глава Белого дома.

При этом о каких именно странах идет речь, Трамп не стал уточнять. В действительности же ни одно из государств из БРИКС с момента его создания не выходила.

Президент Соединенных Штатов назвал создание БРИКС атакой на доллар. Кроме того, Трамп пригрозил введением пошлин тем странам, которые только задумываются о присоединении к объединению.

«Обыкновенное позерство»

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что заявление Трампа является «обыкновенным позерством».

«Он все время хочет показать, что он достигает каких-либо результатов, укрепляет позиции США, что в результате его решений рушатся различного рода экономические или политические структуры», — сказал собеседник издания.

БРИКС воспринимают в качестве угрозы

Перенджиев отметил, что заявление Трампа может еще означать, что американская и европейская элиты воспринимают БРИКС в качестве вызова и даже угрозы.

«Политическая элита США и Европы воспринимает БРИКС в качестве некого вызова, а, может быть, даже угрозы своему существованию, экономической стабильности. Хотя, конечно, руководители БРИКС неоднократно заявляли, что организация никогда не действовала против кого-то. Объединение создавалось для решения проблем тех стран, которые в него входят. Конечно, защищаться, в том числе и от западных пошлин», — добавил эксперт.

Западная элита опасается вступления Аргентины в БРИКС

Политолог в беседе с журналистом издания также подчеркнул, что элита на Западе опасается, что Аргентина может вступить в БРИКС. По словам эксперта, это может сделать объединение более влиятельной организацией.

«Его заявление имеет своеобразный заход. Ведь Аргентина относится к мощнейшей экономике. Она же и рассматривалась в качестве одного из потенциальных членов БРИКС. Потому что есть Бразилия, а Аргентина рядом с ней. Это способствовало бы укреплению Латинской Америки. С другой стороны — сделала бы БРИКС более влиятельной организацией в этом отношении. Это опасается западная элита», — резюмировал Перенджиев.