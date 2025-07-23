Политолог: Трамп может переиграть планы по решению конфликта на Украине

«Понятное дело, что за эти 50 дней может многое поменяться. Трамп сам может за это время начать очередную спецоперацию в Иране, несколько торговых войн с Евросоюзом и с Китаем. Все может измениться, и переговорная позиция тоже будет другой», — добавил он.