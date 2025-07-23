Политолог: Трамп может переиграть планы по решению конфликта на Украине

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин считает, что заявлениям Болтона, известного своей критикой Трампа, не следует доверять. По его словам, экс-советник намеренно стремится дискредитировать нынешнего президента США, нанося ему имиджевый ущерб.
«Болтон — откровенный противник Трампа, поэтому его комментарии часто носят антитрамповский характер», — подчеркнул Блохин. В беседе с ВФокусе Mail эксперт отметил, что позиция республиканца непредсказуема и может измениться за считанные недели, особенно учитывая его склонность к резким поворотам и импульсивным решениям. В качестве примера нестабильного внешнеполитического курса Трампа политолог привел недавнее включение Гренландии в зону ответственности Северного командования США.
«Понятное дело, что за эти 50 дней может многое поменяться. Трамп сам может за это время начать очередную спецоперацию в Иране, несколько торговых войн с Евросоюзом и с Китаем. Все может измениться, и переговорная позиция тоже будет другой», — добавил он.
Америка выдохлась.
По мнению Блохина, Соединенные Штаты начинают терять интерес к украинскому конфликту. Основная причина — отсутствие ожидаемой многомиллиардной прибыли, которую Вашингтон рассчитывал получить через европейских партнеров.
«Прибыль идет не от Киева, а от Европы за счет поставок оружия, — отметил Блохин. — Однако в условиях войны США не удается эффективно добывать редкоземельные ресурсы, а политический престиж, на который рассчитывал Трамп, не конвертируется в реальные выгоды».
Сокращение американской помощи, составляющей около 50% всей западной поддержки Украины, создает серьезные вызовы для Киева, полагает эксперт. Европейские страны, скорее всего, не смогут полностью компенсировать этот дефицит, что подталкивает их к поиску дипломатического решения конфликта.
«Сейчас мы видим, что именно европейцы подталкивают Украину к переговорам, чтобы Киев мог как-то перекантоваться три с половиной года, пока Трамп у власти. А как это можно сделать? C помощью переговоров остановить продвижение российских войск, заморозить конфликт, чтобы попробовать повторить сценарий Минских соглашений», — пояснил Блохин.
Независимо от ситуации на Украине, все это вынуждает Европу двигаться в сторону собственной военной независимости. Раскол в евроатлантическом единстве вызван не только украинским вопросом, но и стратегическим курсом Трампа, ставящем интересы Америки превыше всего.
«Европа уже не может полагаться только на США, особенно в условиях, когда Вашингтон переориентируется на Азиатско-Тихоокеанский регион», — подытожил Блохин.
Дарья Баева.