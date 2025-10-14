Примет Зеленского
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.
«Думаю, да», — сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли он 17 октября принять главу киевского режима.
При этом он не стал приводить какие-либо детали. Кроме того, без ответа он оставил и вопрос о возможных поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk.
Европа рассчитывает на США
Канцлер Германии Фридрих Мерц в кулуарах саммита в Шарм-эш-Шейхе заявил, что европейские лидеры рассчитывают на поддержку США в завершении украинского конфликта. Его слова приводит n-tv.
«Точно так же, как они [США] продемонстрировали это в том регионе, они должны продемонстрировать это вместе с нами на Украине и в отношении России», — отметил канцлер.
Что конкретно обсудят Трамп и Зеленский
Политолог Константин Блохин в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail сообщил, что глава киевского режима и американский лидер во время встречи в Белом доме единственное, что будут обсуждать — поставки Tomahawk.
«Это будет сделкой, которая завершится в такой помпезной обстановке. Единственное, что они и будут обсуждать, я думаю, что Зеленский будет просить Трампа разрешения бить не только по военным, но и по гражданской инфраструктуре. А президент США будет настаивать только на военных объектах», — сказал собеседник издания.
Затем последуют немецкие Taurus
По словам политолога, после возможного согласия Трампа на передачу Украине Tomahawk Германия может одобрить поставки Киеву своих ракет Taurus.
«Все идет к новому этапу эскалации. Причем, скорее всего, после этих ракет последует принятие решения по немецким ракетам Taurus, потому что если до этого Германия еще, скажем так, мялась, то после возможного зеленого сигнала США может одобрить поставки Украине этих ракет», — отметил он.
Баланс сил не на стороне нормализации отношений
Блохин в беседе с журналистом издания подчеркнул, что в настоящее время баланс сил не на стороне тех, кто выступает за нормализацию отношений с Россией. По его словам, Западная Европа, Украина, глубинное государство США, Демпартия, большая часть Республиканской партии — все антироссийские.
«И уже в окружении Трампа становится больше таких ястребов. Поэтому баланс не в пользу сторонников нормализации отношений с Россией. А второе — европейцы оплачивают украинский счет и предоставляют США финансовые ресурсы», — добавил политолог.