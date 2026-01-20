Политолог Светов: Норвегия стала враждебной России страной

Политолог напомнил, что некоторое время назад отношения России и Норвегии были «достаточно нормальными», однако на данный момент Норвегия стала враждебной страной.
«И давление (было. — RT), чтобы Россия вышла из Арктического Совета, в котором плодотворно работали. И были конфликты по разделению зон, где можно ловить рыбу. Они всячески помогали Украине оружием и деньгами. Теперь они, видимо, приготовились вообще к войне», — отметил Светов.
Вместе с тем, общественное мнение в Норвегии испытывает большие сомнения в том, что Россия действительно будет проявлять агрессивность, уверен политолог.
«Страна всё время раскручивает истерию о том, что у неё агрессивный сосед, я имею в виду Норвегия в отношении России. Поэтому нужны какие-то чрезвычайные меры для мобилизации общественного мнения… Надо его как-то вот встряхнуть. А чем встряхнуть? Ударить по самому больному — по дому, имуществу и карману. Поэтому эта провокация и придумана», — заключил собеседник RT.
Ранее СМИ со ссылкой на военных чиновников Норвегии сообщили, что в стране разослали тысячи писем, предупреждающих граждан о возможной конфискации домов и машин в пользу армии в случае начала войны с Россией.