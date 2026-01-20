Политолог Светов: Норвегия стала враждебной России страной

«Страна всё время раскручивает истерию о том, что у неё агрессивный сосед, я имею в виду Норвегия в отношении России. Поэтому нужны какие-то чрезвычайные меры для мобилизации общественного мнения… Надо его как-то вот встряхнуть. А чем встряхнуть? Ударить по самому больному — по дому, имуществу и карману. Поэтому эта провокация и придумана», — заключил собеседник RT.