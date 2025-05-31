Политолог: станет ли Казахстан вооружать НАТО в борьбе с Россией

«Скорее всего, это делается для собственных нужд, потому что Казахстан ориентируется на закупку западных образцов вооружения, а западные образцы вооружения практически все сделаны под НАТОвские стандарты. Патроны закупать очень дорого и обременительно. Гораздо проще построить завод по производству тех же снарядов и производить их у себя. Судя по масштабам планирующегося производства, оно направлено на обеспечение собственных нужд, не более того. Другое дело, что Казахстан все чаще посматривает на западные образцы вооружений. Вероятно, планируя когда-нибудь в будущем начать перевооружать свою армию по образцу НАТО. И если количество западных образцов вооружений в армии Казахстана будет расти, то потребуется больше снарядов, патронов, мин и всех остальных боеприпасов НАТОвских калибров», — сказал Манойло.