Политолог: станет ли Казахстан вооружать НАТО в борьбе с Россией

В Казахстан начали строить новый завод по производству артиллерийских боеприпасов. Участие в проекте также принимает Сингапур, сообщает Defence blog.
Уточняется, что на предприятии планируют выпускать снаряды как советского образца (122 мм и 152 мм), широко используемые в странах Средней Азии, так и стандарта НАТО (155 мм). Предполагается, что новый завод позволит наладить поставки боеприпасов в вооруженные силы страны, а также для нужд экспорта.
Такой шаг объясняется необходимостью укрепления оборонно-промышленного комплекса и снижения зависимости от импорта вооружений, что наиболее актуально в условиях растущей нестабильности в регионе и изменения глобальных цепочек поставок.
Строительство завода идет на территории одного из индустриальных парков Казахстана, но точное его местоположение в настоящее время не раскрывается.
Доктор политических наук, профессор МГУ, основатель программы «Информационные и гибридные войны», декан АПН Alter Андрей Манойло специально для ВФокусе Mail объяснил, с какой целью Казахстан решил запустить производство снарядов по стандартам НАТО.
«Скорее всего, это делается для собственных нужд, потому что Казахстан ориентируется на закупку западных образцов вооружения, а западные образцы вооружения практически все сделаны под НАТОвские стандарты. Патроны закупать очень дорого и обременительно. Гораздо проще построить завод по производству тех же снарядов и производить их у себя. Судя по масштабам планирующегося производства, оно направлено на обеспечение собственных нужд, не более того. Другое дело, что Казахстан все чаще посматривает на западные образцы вооружений. Вероятно, планируя когда-нибудь в будущем начать перевооружать свою армию по образцу НАТО. И если количество западных образцов вооружений в армии Казахстана будет расти, то потребуется больше снарядов, патронов, мин и всех остальных боеприпасов НАТОвских калибров», — сказал Манойло.
Эксперт уверен, что возведение данного завода никак не отразится на взаимоотношениях с Россией, поскольку Астана вправе закупать вооружение у любых стран в зависимости от собственных потребностей.
«Это их внутреннее дело. Нас это не касается. Да и появление одного или даже нескольких заводов по производству снарядов НАТОвского калибра тоже ровным счетом ничего не значит. Будем наблюдать, что за этим последует. Будет ли это действительно производство боеприпасов, которые будут обеспечивать собственные нужды, или эти боеприпасы пойдут на продажу в страны, которые пользуются стандартами НАТО. Но второй вариант маловероятен, потому что оружейный рынок уже поделен», — заключил политолог.