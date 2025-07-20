Стот отметить, что кандидатура Залужного изначально поддерживалась Великобританией. В случае, если смещение произойдет, то у руля остатков Незалежной встанет человек, подконтрольный МИ-6. То есть США практически выходят из игры. По информации ряда экспертов, Херша используют, как «сливной бачок» ЦРУ и если эта информация верна, то для Зеленского это последнее предупреждение. А для всего мира депеша выглядит так: «получите — распишитесь».