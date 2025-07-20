Новый преемник
По информации журналиста-расследователя Сеймура Херша, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, рассматривается в Вашингтоне как наиболее вероятный преемник Зеленского. В разговоре с ВФокусе Mail военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что прогнозы Херша не всегда сбываются, но назначение Залужного в Лондон не было случайным.
«Великобритания — ключевая страна для Киева, и просто так туда не отправляют. Залужный обладает высоким авторитетом не только среди военных, но и среди населения Украины», — отметил эксперт.
По его мнению, Зеленский, вероятно, убрал Залужного с поста главкома, чтобы устранить потенциального конкурента, но это не помешало Западу рассматривать его как фигуру, способную заменить действующего президента. Дандыкин считает, что смена лидера может быть связана с желанием США стабилизировать ситуацию в Киеве, особенно на фоне кадровых перестановок в украинском правительстве.
Прокси-кандидатура
США сделали ставку на Залужного из-за его склонности к компромиссам, уверен Дандыкин. По его словам, сейчас это выгодно Вашингтону, так как бесконечные вливания в Украину стали обременительными. При этом за это время ему не удалось стать самостоятельным лидером. «Залужный был таким же прокси, как Зеленский», — подчеркнул Дандыкин.
Говоря о возможных методах смещения Зеленского, Херш упоминает силовой сценарий. Дандыкин уверен, что США обладают широким арсеналом инструментов давления: от политического шантажа до экономических рычагов. «У них большой опыт в таких делах», — отметил он.
По его словам, Зеленский, пытаясь укрепить свои позиции через кадровые перестановки, включая назначение нового премьера и министра обороны, всё равно остаётся зависимым от воли Запада.
«Его власть держится на поддержке США и Европы. Если они решат, что он больше не нужен, никакие перестановки не помогут», — считает эксперт. — Для России важно не то, кто займет пост в Киеве, а как это повлияет на динамику конфликта".
Дандыкин предположил, что Залужный, в случае прихода к власти, может объявить выборы через несколько месяцев, чтобы легитимизировать свое положение, но это не изменит антироссийскую повестку Запада.
Стот отметить, что кандидатура Залужного изначально поддерживалась Великобританией. В случае, если смещение произойдет, то у руля остатков Незалежной встанет человек, подконтрольный МИ-6. То есть США практически выходят из игры. По информации ряда экспертов, Херша используют, как «сливной бачок» ЦРУ и если эта информация верна, то для Зеленского это последнее предупреждение. А для всего мира депеша выглядит так: «получите — распишитесь».
Дарья Баева, Аркадий Иванов.