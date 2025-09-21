Политолог: Вашингтон может начать бомбежку Кабула из-за авиабазы Баграм

Для движения «Талибан», контролирующего страну с 2021 года, авиабаза Баграм имеет особое символическое значение — она воспринимается как воплощение их победы над США, пояснил Блохин. Из публикаций в СМИ известно, что объект был переоборудован и теперь используется для логистических нужд, проведения военных парадов и в оборонительных целях. Как подчеркнул Фитрат, любые переговоры о возврате авиабазы американцам «невозможны». Он исключил территориальные сделки, оставив возможность лишь для диалога «на основе взаимного уважения в экономической и политической сферах».