Политолог: Вашингтон может начать бомбежку Кабула из-за авиабазы Баграм

Новые ультиматумы Трампа Афганистану
На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Дональд Трамп заявил, что его администрация «прилагает усилия» для возвращения авиабазы Баграм. По его словам, этот военный объект имеет огромное стратегическое значение для контроля за Китаем, так как база находится «в часе полета от места, где Китай производит ядерное оружие».
Позже в соцсети Truth Social Трамп перешел к открытым угрозам в сторону талибов. «Если Афганистан не вернет базу, построенную американцами, произойдут плохие вещи», — написал он, не уточнив, какие меры конкретно за этим могут последовать. Он также возложил вину на Джо Байдена за «сдачу» объекта «Талибану», что открыло Пекину путь к установлению контроля над регионом.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил ВФокусе Mail, что эта риторика не нова: с момента возвращения в Белый дом в марте 2025 года Трамп последовательно лоббирует возвращение Баграма.
Как отмечает политолог, ультимативный стиль Трампа — часть его фирменной тактики давления. Суть метода, по его словам, сводится к формуле: «Примите наши правила или вы столкнетесь с непредсказуемыми последствиями — вплоть до бомбардировок». Возвращение Баграма занимает важное место в нарративе о «величии Америки», так как оно символизирует собой и исправление ошибок слабого предшественника, и создание плацдарма против растущего влияния Китая.
Главнокомандующий силами «Талибана» Фасихуддин Фитрат в эфире государственного телеканала Кабула дал жесткий ответ на ультиматум Вашингтона. «Афганистан полностью независим, управляется собственным народом и не зависит от какой-либо иностранной державы. Мы не боимся никаких агрессоров и тиранов», — заявил он.
Для движения «Талибан», контролирующего страну с 2021 года, авиабаза Баграм имеет особое символическое значение — она воспринимается как воплощение их победы над США, пояснил Блохин. Из публикаций в СМИ известно, что объект был переоборудован и теперь используется для логистических нужд, проведения военных парадов и в оборонительных целях. Как подчеркнул Фитрат, любые переговоры о возврате авиабазы американцам «невозможны». Он исключил территориальные сделки, оставив возможность лишь для диалога «на основе взаимного уважения в экономической и политической сферах».
Рейгановский принцип
Афганистан представляет собой «стратегическую глубину Евразии», находясь на стыке интересов Индии, Китая и России, в непосредственной близости от ресурсного богатства Ближнего Востока, утверждает Блохин. Дестабилизация в регионе оказывает давление на всех ключевых игроков.
При этом, считает политолог, полномасштабное вторжение маловероятно. «Об отправки войск в Афганистан не может быть и речи, — заявил эксперт. — Речь идет исключительно об удаленном, дистанционном формате. Постоянное присутствие США невыгодно ни одной из сторон: для “Талибана” это символизирует оккупацию, для Вашингтона — непозволительные расходы».
Наиболее вероятным сценарием является ограниченная операция по образцу иранских бомбардировок, но не более того.
«Трамп, в отличие от Байдена, не сторонник разбрасываться деньгами, особенно сейчас, когда в приоритете находятся экономия и оптимизация расходов, — заявил Блохин. — В таком контексте точечные удары становятся относительно дешевым инструментом политики “мира посредством силы” — рейгановского принципа, который Трамп активно использует в своем образе нового Рейгана, стремясь вернуть Америке величие».