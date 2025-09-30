Политолог: Швеция может создать ядерную бомбу без помощи союзников

После вступления в НАТО Швеция столкнулась с новой стратегической дилеммой. Участившиеся случаи полетов дронов над критически важными объектами и растущие сомнения в надежности американских гарантий безопасности оживили, казалось бы, навсегда похороненную идею — создание собственного ядерного оружия. О том, насколько реалистичны эти планы и к каким последствиям для мира они могут привести, ВФокусе Mail рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.