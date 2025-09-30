Политолог: Швеция может создать ядерную бомбу без помощи союзников

Дебаты о бомбе
Вступление Швеции в НАТО в 2024 году не только укрепило ее оборону, но и неожиданно реанимировало давно забытую дискуссию о создании собственного ядерного оружия. Участившиеся случаи полетов дронов над критически важными объектами, а также растущие сомнения в надежности американских гарантий безопасности подлили масла в огонь.
Инициаторами обсуждения о появлении собственного ядерного оружия в Швеции стали влиятельные политические фигуры. Джимми Окессон, лидер правой партии «Шведские демократы», в интервью Göteborgs-Posten заявил: «У нас сохранились необходимые компетенции. В нынешней ситуации все варианты должны быть на столе».
Его позицию развивают и другие представители истеблишмента. Член Европарламента Алиса Теодореску Маве от правящих «Христианских демократов» предлагает Швеции активно участвовать в формировании общего европейского ядерного потенциала, в частности, в сотрудничестве с Францией. А исследователь из Агентства оборонных исследований (FOA) Роберт Далешё выступил с более радикальным тезисом, призвав к созданию «независимого ядерного оружия со шведским компонентом».
Эта тенденция не ограничивается Стокгольмом. В Польше премьер-министр Дональд Туск также допускает возможность создания собственного арсенала, а в Германии, несмотря на сопротивление общественности, ведутся разговоры о более глубокой интеграции в ядерную программу НАТО.
Ядерное наследие
Хотя Швеция за последний век закрепила за собой публичный образ миролюбивой европейской державы, ее история оказалась полна тайн. В 1940—1960-х годах страна активно вела секретные работы по созданию ядерного оружия. Под прикрытием доктрины «вооруженного нейтралитета» Агентство оборонных исследований (FOA) анализировало последствия бомбардировок Хиросимы, разрабатывало месторождения урана в центральных регионах и строило реакторы в Огесте и Марвикене для наработки оружейного плутония.
В 1956—1957 годах в лапландской глуши близ деревни Науста были проведены масштабные испытания — детонация 61 тонны взрывчатки имитировала ядерный взрыв. Образовавшийся кратер, заполнившись водой, превратился в озеро Фоаярэ.
К 1965 году аналитики ЦРУ оценивали, что Швеция находится в шести месяцах от создания собственной бомбы. Однако проект был свернут под влиянием трех ключевых факторов: растущего антиядерного движения, неподъемных финансовых затрат и получения тайных гарантий безопасности от США. Окончательную точку в этой истории поставила отправка последних запасов плутония в Америку в 2012 году.
Как отмечает эксперт FOA Мартин Голиаф, возрождение программы сегодня представляется крайне сложной задачей: «Без строительства новых реакторов это практически невозможно — существующие АЭС, некоторым из которых более 40 лет, обеспечивают 40% энергопотребления страны, но не пригодны для производства оружия».
Новая гонка вооружений
По оценке научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и сооснователя проекта «Ватфор» Дмитрия Стефановича, создание ядерного оружия представляет для Швеции значительный, но преодолимый вызов.
«Прямо сейчас для Швеции это будет достаточно сложной задачей, — отметил эксперт. — Но технологическая база у них довольно высокая, Швеция это в принципе пороговая страна». По его мнению, если такое решение будет принято, Стокгольм, вероятно, справится самостоятельно без «особой помощи стран-союзников».
По мнению Стефановича, мир вступил в новую гонку ядерных вооружений и круг потенциальных участников может расшириться в ближайшие десятилетия. «Условия для того, чтобы этим начали заниматься Швеция, а также Южная Корея, Япония, Египет, Бразилия, Саудовская Аравия, существуют», — заявил он.
«Главная проблема в том, что глобальная динамика развивается в опасном направлении, — уверен эксперт. — Появление новых ядерных держав не сулит миру ничего хорошего. Важно понимать: сегодняшние союзники завтра могут стать противниками, и наоборот — статус “дружественной” или “враждебной” страны не является постоянным».
Специалист напомнил о фундаментальном принципе, на котором десятилетиями держалась система нераспространения: «Многие государства сознательно отказались от разработки ядерного оружия, придя к рациональному выводу: потенциальная польза от обладания им несоизмерима с разрушительными последствиями его появления у соседей».
Риски эскалации, по его словам, будут только расти. «Чем больше игроков, чем больше ядерного оружия, тем выше вероятность эскалации. Причем не обязательно непреднамеренной, но в том числе и преднамеренной», — заключил Стефанович.