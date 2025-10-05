Популярные темы
Политолог Семенов рассказал о судьбе активистки Тунберг в тюрьме Израиля

Эксперт отметил, что Грета Тунберг будет содержаться в более комфортных условиях, чем, например, заключенные из Палестины.

Источник: Lëa-Kim Châteauneuf/CC BY-SA 4.0|wikipedia

Задержанную в Израиле шведскую активистку Грету Тунберг депортируют, сообщил aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

Напомним, Тунберг в ночь на 2 октября задержали израильские военные при попытке доплыть до Газы. Активистку поместили в камеру, как она утверждает, с клопами.

Это была третья попытка флотилии Тунберг «Сумуд» добраться до Газы — 47 судов перевозили более 500 активистов. Израильский МИД назвал действия активистки провокацией.

«Тунберг не будут создавать нечеловеческие условия пребывания, хотя бы из-за репутационного положения самого Израиля. Думаю, ее депортируют обратно. Это известная практика. В нынешнем изоляционном положении Израиля, конечно, не выгодно идти на подобные шаги и ухудшать свое международное положение», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что Израиль вряд ли перейдет какие-либо красные линии в вопросах пребывания Тунберг в заключении.

Ранее МИД Израиля назвало «наглой ложью» сообщения о жестоком обращении с Тунберг.

В ведомстве подчеркнули, что Грета Тунберг и другие участники флотилии не стали ускорять процедуру депортации и даже выразили желание продлить срок их пребывания под стражей в Израиле.