Политолог Семенов рассказал о судьбе активистки Тунберг в тюрьме Израиля

«Тунберг не будут создавать нечеловеческие условия пребывания, хотя бы из-за репутационного положения самого Израиля. Думаю, ее депортируют обратно. Это известная практика. В нынешнем изоляционном положении Израиля, конечно, не выгодно идти на подобные шаги и ухудшать свое международное положение», — отметил эксперт.