Политолог Семенов рассказал о судьбе активистки Тунберг в тюрьме Израиля

Задержанную в Израиле шведскую активистку Грету Тунберг депортируют, сообщил aif.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
Напомним, Тунберг в ночь на 2 октября задержали израильские военные при попытке доплыть до Газы. Активистку поместили в камеру, как она утверждает, с клопами.
Это была третья попытка флотилии Тунберг «Сумуд» добраться до Газы — 47 судов перевозили более 500 активистов. Израильский МИД назвал действия активистки провокацией.
«Тунберг не будут создавать нечеловеческие условия пребывания, хотя бы из-за репутационного положения самого Израиля. Думаю, ее депортируют обратно. Это известная практика. В нынешнем изоляционном положении Израиля, конечно, не выгодно идти на подобные шаги и ухудшать свое международное положение», — отметил эксперт.
Политолог подчеркнул, что Израиль вряд ли перейдет какие-либо красные линии в вопросах пребывания Тунберг в заключении.
Ранее МИД Израиля назвало «наглой ложью» сообщения о жестоком обращении с Тунберг.
В ведомстве подчеркнули, что Грета Тунберг и другие участники флотилии не стали ускорять процедуру депортации и даже выразили желание продлить срок их пребывания под стражей в Израиле.