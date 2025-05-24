Политолог: Россия может включить буферную зону в список требований на переговорах

По итогам поездки в Курскую область глава страны Владимир Путин заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о потенциальной глубине буферной зоны Министерству обороны.
Это должна быть территория, где нет вооруженных сил Украины, а глубина буферной зоны будет зависеть от тех средств поражения, которыми располагают ВСУ: РСЗО HIMARS, американские баллистические ракеты ATACMS и аналогичные виды вооружения, то есть до 600 километров.
Возможно, речь идет не только о создании такой зоны на территории Сумской области, откуда до сих пор обстреливается Курская область. Нужно понимать, что территория Украины должна быть демилитаризована, чтобы ВСУ не могли обстреливать также и новые субъекты Российской Федерации.
Буферная зона может быть включена в обязательные требования Российской Федерации в переговорном процессе в Стамбуле, который, конечно, будет продолжаться. И вот там тоже может фигурировать демилитаризированная зона уже вдоль всей линии боевого соприкосновения (ЛБС). То есть вдоль границ новых субъектов Российской Федерации. А учитывая, что ЛБС достигла территории Днепропетровской области, то, соответственно, вглубь и Днепропетровской тоже километров на 500−600.
Не исключено также, что границы этой буферной зоны в соответствии с требованиями российской стороны могут быть установлены даже не по линии боевого соприкосновения, а по линии границ новых субъектов РФ, учитывая, что они еще не до конца освобождены и не целиком находятся под нашим контролем.
Неслучайная риторика пресс-секретаря президента в отношении Министерства обороны напоминает элемент игры пинг-понг. Чтобы посмотреть как реагируют акторы переговорного трека.
Соответственно, президент может сразу обозначить эту линию. Но вероятен и другой вариант, когда это превратится в долгий процесс, в котором сначала будет получено экспертное заключение от Минобороны. Ведомство решит на какую глубину необходимо создание этой буферной зоны для того, чтобы ни одна из ракет, в том числе западных, не прилетела на территорию Российской Федерации. И когда Минобороны даст эту оценку, наше руководство поддержит ее, возможно скорректирует.
А то, что это происходит сейчас в информационном пространстве отчасти это отражает публичный характер политики вообще, потому что подобного рода решения не секретятся. Этот политический процесс прозрачен. Также, это делается для того, чтобы протестировать ответную реакцию как украинской стороны, так и американской сторон.
Возможно, здесь присутствует некий торг, мы о нем не знаем, под который эта ситуация очень подходит. Он может выражаться в том, что допустим, если украинская сторона будет вести себя совсем дико, она получит демилитаризованную зону в 1000 километров.
Если Соединенные Штаты Америки надавят на Киев, соответственно, заставят ее подписать соглашение на условиях Российской Федерации, то эта демилитаризованная зона может сократиться, допустим, до 600 километров.
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