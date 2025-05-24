Политолог: Россия может включить буферную зону в список требований на переговорах

Соответственно, президент может сразу обозначить эту линию. Но вероятен и другой вариант, когда это превратится в долгий процесс, в котором сначала будет получено экспертное заключение от Минобороны. Ведомство решит на какую глубину необходимо создание этой буферной зоны для того, чтобы ни одна из ракет, в том числе западных, не прилетела на территорию Российской Федерации. И когда Минобороны даст эту оценку, наше руководство поддержит ее, возможно скорректирует.