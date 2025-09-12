Популярные темы
Приглашение на казнь: как накажут убийцу Чарли Кирка в США

В США задержали подозреваемого в убийстве активиста и блогера Чарли Кирка. В соцсетях уже пишут, что арестованный не похож на стрелка в распространенной видеозаписи с места трагедии. К тому же на кадрах другого свидетеля был обнаружен еще один человек с оружием. Ранее, Трамп обещал казнь виновному, в то время как сторонники демпартии злорадствовали в день расстрела Кирка. О том, как смерть стала новым этапом в противостоянии между республиканцами и демократами в США, ВФокусе Mail рассказал советник директора РИСИ Илья Кравченко.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Задержание подозреваемого

Через два дня после совершения преступления подозреваемый в убийстве известного блогера-республиканца Чарли Кирка взят под стражу, пишет CNN. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Как сообщил в эфире программы Fox and Friends президент США Дональд Трамп, арест стал возможен благодаря отцу подозреваемого, который убедил сына сдаться властям.

Он также отметил, что информацию о стрелке предоставил «кто-то очень близкий», связанный с правоохранительными органами, возможно, «верующий или священник».

Накануне ФБР опубликовало фотографии разыскиваемого, описав его как «высокого худощавого мужчины в черной одежде с американским флагом на рукаве, в очках и кепке». За информацию, способствующую задержанию преступника, было предложено вознаграждение в размере $100 тысяч.

По словам губернатора штата Юта Спенсера Кокса, родственники задержанного сообщили следователям, что перед стрельбой Робинсон негативно высказывался в адрес Кирка. При обыске правоохранители обнаружили винтовку с продольно-скользящим затвором, завернутую в полотенце. На гильзах, найденных вместе с оружием, были выгравированы провокационные надписи, в том числе: «Эй, фашист! Лови!».

Политические очки

Советник директора РИСИ Илья Кравченко заявил, что дело об убийстве Кирка станет одним из самых громких судебных процессов в США за последнее время. Он подчеркнул, что личное знакомство убитого с президентом придает делу особый резонанс.

«Говорить о том, что конкретно ему будет выбрано в качестве наказания, очень сложно. Учитывая то, какое это громкое дело, и сколько всего увязано вокруг фигуры убитого, здесь можно ожидать самых разных исходов».

Илья Кравченко
политолог

Убийство Чарли Кирка раскололо американское общество надвое. Трамп обвинил «радикальных левых» в создании атмосферы, способствующей насилию, связав инцидент с покушением на себя в прошлом году. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал убийство «политическим» и пообещал добиваться для преступника смертной казни, отметив, что следствие получило свыше 7 тысяч подсказок от общественности — это рекорд со времен теракта на Бостонском марафоне.

Кравченко отмечает, что республиканцы, обладая значительным административным ресурсом, будут использовать дело для укрепления позиций, обвиняя демократов и «либеральные элиты».

«Так как большинство в США сейчас продемократически настроены, то они будут пытаться снижать накал страстей в адрес демократов и либеральных граждан и пытаться чуть-чуть как-то переключить внимание на другие темы», — прогнозирует эксперт.

Он подчеркнул, что республиканцы обладают значительным административным ресурсом и будут максимально использовать его, в том числе через подконтрольные СМИ, чтобы укрепить свои позиции в глазах избирателей. Эксперт добавил, что данный судебный процесс может иметь далеко идущие последствия для политического ландшафта США.

«Это дело станет тестом на прочность американской судебной системы и ее способность противостоять политическому давлению. В зависимости от исхода, мы можем увидеть либо дальнейшую поляризацию общества, либо, наоборот, поиск компромиссов», — отметил Кравченко.

Он предположил, что процесс может затянуться на годы, учитывая высокую степень медийности и политизированности дела, а также возможность апелляций от обеих сторон.