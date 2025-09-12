Приглашение на казнь: как накажут убийцу Чарли Кирка в США

В США задержали подозреваемого в убийстве активиста и блогера Чарли Кирка. В соцсетях уже пишут, что арестованный не похож на стрелка в распространенной видеозаписи с места трагедии. К тому же на кадрах другого свидетеля был обнаружен еще один человек с оружием. Ранее, Трамп обещал казнь виновному, в то время как сторонники демпартии злорадствовали в день расстрела Кирка. О том, как смерть стала новым этапом в противостоянии между республиканцами и демократами в США, ВФокусе Mail рассказал советник директора РИСИ Илья Кравченко.