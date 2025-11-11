Политолог: что означает разворот Сербии в сторону Украины

Глава Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич прибыла с рабочим визитом на Украину, где проведет встречи с руководством страны. Об этом сообщила пресс-служба сербского заксобрания.
По итогам встречи с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком Брнабич отметила, что сотрудничество между парламентами двух стран активно развивается и может стать более интенсивным. По ее словам, Белград готов предоставить Киеву политическую и техническую помощь на пути в Евросоюз. Она также предложила подписать меморандум о совместной работе в сфере европейской интеграции.
«Хочу подчеркнуть, что Украина — друг Сербии. Мы очень ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии. Сербия уважает Устав ООН и все принципы международного верховенства закона, и это то, что мы всегда будем защищать и от чего никогда не откажемся», — сказала она.
Ранее 5 ноября Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич по телефону обсудили взаимную поддержку в вопросе евроинтеграции. Обе страны имеют статус кандидатов на членство в Европейский союз. Также они рассмотрели возможности сотрудничества в сфере региональной безопасности. Глава киевского режима по итогам разговора сообщил, что стороны договорились поддерживать постоянный контакт и работать над совместными инициативами.
Пытается лавировать
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что подобные цепочки событий связаны с тем, что Сербия находится под огромным давлением, из-за чего официальному Белграду необходимо лавировать между всеми сторонами украинского конфликта.
«Сербия, располагаясь в окружении НАТО и стран Евросоюза, находится под очень серьезным давлением со стороны Евросоюза. Нужно понимать, что ЕС формирует антиправительственные силы в Белграде и по всей стране. Поэтому в настоящее время Вучич пытается угодить Евросоюзу. Сербский президент демонстрирует своеобразную многовекторность в отношении Киева. Может быть, разговор Вучича с Зеленским и визит Брнабич в Киев — это пиар-вежливость сербского руководства. То есть попытка повлиять на лояльность не Зеленского, а именно Евросоюза, чтобы он не сильно раскачивал их политические строй и режим. Некое дипломатическое лавирование со стороны руководства Сербии», — прокомментировал собеседник издания.
Он также добавил, что Брнабич приехала в Киев на фоне возможных досрочных парламентских выборов которые анонсировал Вучич. Политолог считает, что этот визит необходим для того, чтобы умиротворить те силы в Сербии, которые являются проевропейскими, а значит и проукраинскими.
Санкции, возможно, не последуют
По словам Перенджиева, главное, чтобы за разговором Вучича и Зеленского, а также визитом главы парламента, не было каких-либо совместных действий против России.
«Я думаю, что Вучич будет держать свое слово. Он же заявлял, что Сербия никогда не введет санкции против России. Это определенная черта и если он ее перейдет, то точно окажется на стороне врага. Однако пока Белград не вводит санкции, мы рассматриваем Сербию в качестве дружественной страны, а все остальное — это желание снизить давление на республику и ее руководство», — резюмировал политолог.