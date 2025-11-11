Политолог: что означает разворот Сербии в сторону Украины

«Сербия, располагаясь в окружении НАТО и стран Евросоюза, находится под очень серьезным давлением со стороны Евросоюза. Нужно понимать, что ЕС формирует антиправительственные силы в Белграде и по всей стране. Поэтому в настоящее время Вучич пытается угодить Евросоюзу. Сербский президент демонстрирует своеобразную многовекторность в отношении Киева. Может быть, разговор Вучича с Зеленским и визит Брнабич в Киев — это пиар-вежливость сербского руководства. То есть попытка повлиять на лояльность не Зеленского, а именно Евросоюза, чтобы он не сильно раскачивал их политические строй и режим. Некое дипломатическое лавирование со стороны руководства Сербии», — прокомментировал собеседник издания.