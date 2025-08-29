Политолог рассказал о радикализации подходов политической элиты Евросоюза

Эксперт сравнил подходы властей США и ЕС, отметив, что к экспрессивности американского лидера Дональда Трампа уже все привыкли, и многие начинают догадываться, что его так называемые качели, когда сегодня он говорит одно, завтра другое, а послезавтра снова первое — это его способ работы. Как заметил Шафир, судя по всему, администрация Трампа определилась с основным направлением, которым стало движение в сторону разрядки, оттепели, деэскалации конфликта с РФ, и пока никаких нехороших симптомов того, что они готовы сойти с этого пути, не наблюдается.