Политолог рассказал о радикализации подходов политической элиты Евросоюза

В эфире телеканала «Царьград» политолог-международник Тимур Шафир высказал мнение, что Европейский союз (ЕС) таким образом оказывает давление на Будапешт, не желающий следовать в фарватере русофобской политики объединения.
Эксперт сравнил подходы властей США и ЕС, отметив, что к экспрессивности американского лидера Дональда Трампа уже все привыкли, и многие начинают догадываться, что его так называемые качели, когда сегодня он говорит одно, завтра другое, а послезавтра снова первое — это его способ работы. Как заметил Шафир, судя по всему, администрация Трампа определилась с основным направлением, которым стало движение в сторону разрядки, оттепели, деэскалации конфликта с РФ, и пока никаких нехороших симптомов того, что они готовы сойти с этого пути, не наблюдается.
По словам политолога, европейские политические элиты, в отличие от Соединенных Штатов, продолжают планомерно повышать градус противостояния. Он подчеркнул важность понимания того, что Брюссель и Лондон не остановятся ни перед чем, вплоть до «околотеррористических действий». Шафир указал, что удар по венгерской системе можно расценивать в качестве терроризма, и, по сути дела, это террористический акт, агрессивные действия против страны, не вовлеченной в вооруженный конфликт.
Собеседник телеканала считает, что события последних дней показывают готовность ЕС идти на рискованные шаги для сохранения влияния и «дисциплинирования» несогласных участников объединения. Эксперт допускает, что дальше может быть, к сожалению, больше.