Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что Европейский союз может распасться. Это стало возможно из-за политики Брюсселя. О возможности закрытия проекта по единому европейскому пространству он сказал, выступая на Конференции консервативных политических действий в Венгрии.
— Навязывание обязательного политического мнения, отмена права вето, наказание суверенных и смелых, новый железный занавес, предпочтение войны миру — это конец общеевропейского проекта. Это отход от демократии, — считает Фицо.
Политик также раскритиковал европейские власти за отказ приблизить мир на Украине и напомнил о санкциях, которыми грозил Словакии и Венгрии канцлер Германии Фридрих Мерц.
Политолог Сергей Марков считает, что через 3−5 лет Европейский союз может видоизмениться. По его мнению, сейчас происходит формирование новой европейской империи. Для этого необходимо, чтобы был уменьшен суверенитет ряда стран, подавлена демократия. Но у таких планов есть противники в лице правых и левых популистов.
— Для укрепления внутренней диктатуры они прибегли к внешней военной авантюре — начали гибридную войну с Россией, поддерживая откровенно террористический режим на Украине. Главная цель этой поддержки — необходимость создания из Европы военного лагеря, — отметил Марков.
По мнению собеседника ВФокусе Mail, народы Европы не хотят такой империи. Поэтому в нее войдут не все страны, сегодня находящиеся в ЕС.