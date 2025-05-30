Политолог рассказал, что будет вместо ЕС через пять лет

Политолог Сергей Марков считает, что через 3−5 лет Европейский союз может видоизмениться. По его мнению, сейчас происходит формирование новой европейской империи. Для этого необходимо, чтобы был уменьшен суверенитет ряда стран, подавлена демократия. Но у таких планов есть противники в лице правых и левых популистов.