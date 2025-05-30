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Политолог рассказал, что будет вместо ЕС через пять лет

Политолог Сергей Марков рассказал ВФокусе Mail, что будет на месте современного ЕС через пять лет.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что Европейский союз может распасться. Это стало возможно из-за политики Брюсселя. О возможности закрытия проекта по единому европейскому пространству он сказал, выступая на Конференции консервативных политических действий в Венгрии.

— Навязывание обязательного политического мнения, отмена права вето, наказание суверенных и смелых, новый железный занавес, предпочтение войны миру — это конец общеевропейского проекта. Это отход от демократии, — считает Фицо.

Политик также раскритиковал европейские власти за отказ приблизить мир на Украине и напомнил о санкциях, которыми грозил Словакии и Венгрии канцлер Германии Фридрих Мерц.

Политолог Сергей Марков считает, что через 3−5 лет Европейский союз может видоизмениться. По его мнению, сейчас происходит формирование новой европейской империи. Для этого необходимо, чтобы был уменьшен суверенитет ряда стран, подавлена демократия. Но у таких планов есть противники в лице правых и левых популистов.

— Для укрепления внутренней диктатуры они прибегли к внешней военной авантюре — начали гибридную войну с Россией, поддерживая откровенно террористический режим на Украине. Главная цель этой поддержки — необходимость создания из Европы военного лагеря, — отметил Марков.

По мнению собеседника ВФокусе Mail, народы Европы не хотят такой империи. Поэтому в нее войдут не все страны, сегодня находящиеся в ЕС.