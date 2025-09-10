Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Залет с Украины: что выиграла Польша в результате прилета дронов

На территорию Польши залетели дроны с Украины, на Западе заявили о причастности России, но так и не предоставили доказательств. Кому выгоден скандал и что получила Польша в итоге, ВФокусе Mail рассказал политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

В ночь на 10 сентября польские силы ПВО зафиксировали вторжение 19 беспилотных летательных аппаратов в свое воздушное пространство со стороны Украины и Белоруссии. Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что три или четыре дрона были сбиты польскими F-16 при поддержке самолетов Нидерландов, Италии и других союзников по НАТО. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил участие в операции сил четырех стран.

На территории Польши были обнаружены семь дронов и возможные обломки ракеты, а СМИ опубликовали фотографии БПЛА в районе села Вогинь Люблинского воеводства. Еще один беспилотник был обнаружен в Чоснувке, примерно в 50 км от польско-белорусской границы, местные прокуроры подтвердили, что они нашли «объект с кириллическими надписями».

Туск охарактеризовал инцидент как «масштабную провокацию» и заявил парламенту о том, что «страна была ближе всего к открытому конфликту со времен Второй мировой войны».

Политолог Андрей Иванович Суздальцев сомневается в западной версии событий. По его словам, Польша не предоставила убедительных доказательств причастности России.

«Пока что были представлены лишь кадры с одним давно сбитым аппаратом и старой моделью “Шахеда” — это напоминает прошлые инциденты, вроде обнаружения дронов на полигоне в Литве», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия отвергает обвинения в причастности к атакам через Украину, однако заявление белорусского Генштаба о российских дронах, идущих с Украины, несколько ослабляет позиции Москвы.

«России сложно защищаться, так как ее не допускают к расследованию, не показывают обломки и не предоставляют доказательств, оставляя обвинения голословными», — добавил он.

Политолог склоняется к версии локальной польской провокации, направленной на укрепление позиций Варшавы в НАТО. Он отметил, что объективных причин для эскалации между Россией и альянсом достаточно и без подобных инцидентов, однако пассивная реакция НАТО, непризнание инцидента атакой, свидетельствует о нежелании конфликта.

«Если бы это была спланированная провокация, альянс уже созвал бы экстренное заседание», — заключил он.

По мнению Суздальцева, атака БПЛА выявила слабости в системе ПВО НАТО и подчеркнула необходимость прозрачных расследований для предотвращения недоразумений в будущем. Эксперт прогнозирует, что без реальных доказательств и диалога инцидент лишь усилит напряжение на восточном фланге НАТО и подтолкнет альянс к дальнейшему усилению ПВО в регионе.

Международный резонанс

Москва категорически отвергла причастность к инциденту. Временный поверенный России в Польше Андрей Ордаш, вызванный в МИД, назвал обвинения «беспочвенными» из-за отсутствия доказательств. Российский дипломат утверждает, что дроны летели со стороны Украины.

Минобороны РФ сообщило, что там не планировали наносить удары по объектам на территории Польши, этой ночью силы российской армии наносили комбинированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Хотя радиус российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км, в ведомстве открыты к консультациям с польскими властями.

Литва предположила, что вторжение могло быть случайным, однако НАТО все равно активировало статью 4 устава Альянса для экстренных консультаций, расценив произошедшее как угрозу коллективной безопасности.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что Россия в этот день использовала 415 дронов и 40 ракет, назвав эпизод «опасным прецедентом». Киев предложил партнерам создать общую систему защиты от дронов и ракет. Как сообщил первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны над территорией республики. На фоне атаки БПЛА в Польше были временно закрыты несколько аэропортов, но авиасообщение было восстановлено к утру.