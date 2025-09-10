В ночь на 10 сентября польские силы ПВО зафиксировали вторжение 19 беспилотных летательных аппаратов в свое воздушное пространство со стороны Украины и Белоруссии. Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что три или четыре дрона были сбиты польскими F-16 при поддержке самолетов Нидерландов, Италии и других союзников по НАТО. Генсек альянса Марк Рютте подтвердил участие в операции сил четырех стран.
На территории Польши были обнаружены семь дронов и возможные обломки ракеты, а СМИ опубликовали фотографии БПЛА в районе села Вогинь Люблинского воеводства. Еще один беспилотник был обнаружен в Чоснувке, примерно в 50 км от польско-белорусской границы, местные прокуроры подтвердили, что они нашли «объект с кириллическими надписями».
Туск охарактеризовал инцидент как «масштабную провокацию» и заявил парламенту о том, что «страна была ближе всего к открытому конфликту со времен Второй мировой войны».
Политолог Андрей Иванович Суздальцев сомневается в западной версии событий. По его словам, Польша не предоставила убедительных доказательств причастности России.
«Пока что были представлены лишь кадры с одним давно сбитым аппаратом и старой моделью “Шахеда” — это напоминает прошлые инциденты, вроде обнаружения дронов на полигоне в Литве», — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что Россия отвергает обвинения в причастности к атакам через Украину, однако заявление белорусского Генштаба о российских дронах, идущих с Украины, несколько ослабляет позиции Москвы.
«России сложно защищаться, так как ее не допускают к расследованию, не показывают обломки и не предоставляют доказательств, оставляя обвинения голословными», — добавил он.
Политолог склоняется к версии локальной польской провокации, направленной на укрепление позиций Варшавы в НАТО. Он отметил, что объективных причин для эскалации между Россией и альянсом достаточно и без подобных инцидентов, однако пассивная реакция НАТО, непризнание инцидента атакой, свидетельствует о нежелании конфликта.
«Если бы это была спланированная провокация, альянс уже созвал бы экстренное заседание», — заключил он.
По мнению Суздальцева, атака БПЛА выявила слабости в системе ПВО НАТО и подчеркнула необходимость прозрачных расследований для предотвращения недоразумений в будущем. Эксперт прогнозирует, что без реальных доказательств и диалога инцидент лишь усилит напряжение на восточном фланге НАТО и подтолкнет альянс к дальнейшему усилению ПВО в регионе.
Международный резонанс
Минобороны РФ сообщило, что там не планировали наносить удары по объектам на территории Польши, этой ночью силы российской армии наносили комбинированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Хотя радиус российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км, в ведомстве открыты к консультациям с польскими властями.
Литва предположила, что вторжение могло быть случайным, однако НАТО все равно активировало статью 4 устава Альянса для экстренных консультаций, расценив произошедшее как угрозу коллективной безопасности.
Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что Россия в этот день использовала 415 дронов и 40 ракет, назвав эпизод «опасным прецедентом». Киев предложил партнерам создать общую систему защиты от дронов и ракет. Как сообщил первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны над территорией республики. На фоне атаки БПЛА в Польше были временно закрыты несколько аэропортов, но авиасообщение было восстановлено к утру.