Залет с Украины: что выиграла Польша в результате прилета дронов

Минобороны РФ сообщило, что там не планировали наносить удары по объектам на территории Польши, этой ночью силы российской армии наносили комбинированные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов. Хотя радиус российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км, в ведомстве открыты к консультациям с польскими властями.