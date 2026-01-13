Политолог предрек войну между странами Евросоюза

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 13 января, специалист отметил, что милитаризация Европы в первую очередь несет риск войны внутри самого континента, а не против внешнего противника. По его словам, попытки придать военным приготовлениям антироссийский характер уже наблюдались в истории — в преддверии Первой и Второй мировых войн — и тогда они также приводили к внутренним конфликтам и переделу сфер влияния в Европе.