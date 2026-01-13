Политолог предрек войну между странами Евросоюза

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 13 января, специалист отметил, что милитаризация Европы в первую очередь несет риск войны внутри самого континента, а не против внешнего противника. По его словам, попытки придать военным приготовлениям антироссийский характер уже наблюдались в истории — в преддверии Первой и Второй мировых войн — и тогда они также приводили к внутренним конфликтам и переделу сфер влияния в Европе.
Эксперт считает, что тревожным сигналом служат территориальные и политические претензии между странами, в том числе интерес США к Гренландии. Он выразил мнение, что усиление милитаризма и перевод ЕС на «военные рельсы» на фоне напряженной внутренней политики могут спровоцировать внутриевропейский конфликт.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 января предупредил, что Великобритания и Франция готовятся к продолжению конфликта на Украине. Это, по его словам, может спровоцировать возможный конфликт с Россией, пишет RT. Политик также указал, что среди лидеров ЕС «свирепствует военный фанатизм», отмечает сайт kp.ru. Сийярто добавил, что власти Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном намерены не допустить реализации этих опасных планов и не позволят втянуть свою страну в конфликт с РФ, сообщает ИА Регнум.
Британский таблоид Daily Star 4 января писал, что обстановка в Европе может резко ухудшиться в 2026 году. Есть все предпосылки к тому, что ее ждет начало полномасштабного военного конфликта. Аналитики предположили, что основной риск расположен в районе Финского залива, отмечает 360.ru.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.