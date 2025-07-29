Политолог: почему в США заявили о покупке Командорских островов у России

Что известно о заявлении о покумке Командорских островов
Подполковник ВС США Джеффри Фриц в статье для Breaking Defense предложил приобрести у России Командорские острова за $15 млрд. По его мнению, это позволит США контролировать возможное проникновение китайских подлодок в Арктику через этот стратегический район. Фриц отметил, что острова расположены на маршруте, по которому китайские субмарины с базы Цзянгэчжуан могут выходить в Северный Ледовитый океан. Он предложил купить не только сами острова, но и прилегающую экономическую зону.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин назвал идею покупки Командорских островов «безумной». Он подчеркнул, что эта тема никогда не обсуждалась на серьезном политическом уровне.
Это не имеет никакого отношения к реальной политике, это запрещено российской Конституцией", — пояснил эксперт в разговоре с ВФокусе Mail. Договор 1867 года, по которому Аляска была продана США, недвусмысленно закрепил принадлежность архипелага за Россией.
«Даже когда это было теоретически возможно — во времена Гражданской войны или революций — Америка ни разу не претендовала на эту территорию. В американской литературе ее упоминает, например, Редьярд Киплинг: писатель рассказывал про браконьерский промысел американских китобоев в XIX веке и то, как в этих водах русские военные корабли регулярно задерживали нарушителей», — добавил Кашин.
Эксперт напомнил, что 27 марта 1943 года у Командорских островов произошло морское сражение между флотами США и Японии. Несмотря на тактическое отступление японцев, бой стал стратегической победой США — американцы предотвратили доставку японских подкреплений на оккупированный остров Атту, что повлияло на ход Алеутской кампании. Сегодня острова находятся под контролем пограничной службы ФСБ, а их защита обеспечивается близостью баз Тихоокеанского флота на Камчатке.
Командорские острова на карте
С военной точки зрения Командорские острова действительно занимают ключевое положение в Тихоокеанском регионе, отметил Кашин. Их расположение позволяет контролировать морские коммуникации между Азией и Северной Америкой, а также прикрывать подступы к Камчатке и Чукотке.
По его мнению, архипелаг, расположенный на стыке Тихого океана и Берингова моря, не только территория, но и символ национального суверенитета, связанный с историей и культурным наследием алеутов. Любая попытка пересмотра статуса остров будет восприниматься как посягательство на территориальную целостность со всеми вытекающими последствиями.
«В современной реальности любая попытка милитаризации или захвата островов неизбежно приведет к эскалации, вплоть до ядерного конфликта, учитывая близость российских военных баз», — добавил он.
Эксперт считает, что предложение США разместить на островах системы подводного наблюдения для отслеживания китайских субмарин выглядит сомнительно. «Во-первых, Россия сама активно развивает свои возможности мониторинга в регионе. Во-вторых, передача островов иностранному государству противоречит национальным интересам и создает риски для безопасности Дальнего Востока», — подытожил он.
Население Командорских островов составляет чуть меньше 700 человек, хозяйственная деятельность там минимальна. Однако их экологическое значение огромно — архипелаг является биосферным заповедником с уникальным биоразнообразием. Предложение США оценивает острова с точки зрения ресурсов и исключительной экономической зоны, но для России продажа такого актива означала бы утрату не только территории, но и возможности для научных исследований и сохранения природного наследия, уверен эксперт.
«В условиях напряженных отношений между Россией и Западом подобное предложение может быть воспринято как провокация, подрывающая доверие. Россия не раз подчеркивала свою приверженность защите национальных интересов в Арктике и на Дальнем Востоке. Продажа Командорских островов США могла бы также осложнить отношения с Китаем, который стремится укрепить свое присутствие в Арктике через “Полярный шелковый путь”», — пояснил политолог.
Российский МИД уже прокомментировал заявление американского подполковника. «Продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она также добавила, что если у Фрица действительно есть подобные средства, то ему лучше использовать их для погашения части госдолга США, который, по данным на 2024 год, составляет $36,64 трлн.
Дарья Баева