Российский МИД уже прокомментировал заявление американского подполковника. «Продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она также добавила, что если у Фрица действительно есть подобные средства, то ему лучше использовать их для погашения части госдолга США, который, по данным на 2024 год, составляет $36,64 трлн.