Политолог: почему Трамп отменил переговоры с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште отменяется. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне показалось, что сейчас не тот момент. Я не чувствовал, что мы сможем достичь того, чего должны», — сказал американский лидер.
По словам главы Белого дома, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с Путиным не получится. Он подчеркнул, что главы государств «встретятся в будущем».
Трамп также добавил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят урегулирования конфликта.
Рубио и Лавров не нашли общие знаменатели
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора не смогли сблизить позиции сторон настолько, чтобы саммит президентов прошел продуктивно.
«Марко Рубио и Сергей Лавров не смогли найти общие знаменатели и сблизить позиции сторон настолько, чтобы саммит Владимира Путина и Дональда Трампа оказался продуктивным. А непродуктивный саммит, который не приведет к результату, проводить нет смысла ни нам, ни американцам. Вероятно, они не могли достичь договоренностей по поводу режима прекращения огня. Американцы хотели его, а мы говорим, что нам нужно решение. Но смысл был в том, чтобы Соединенные Штаты пытались пересмотреть условия соглашения, достигнутые в Анкоридже, под лозунгом того, что они не смогли убедить Европу выполнять эти условия. Они попросили что-нибудь попроще, какие-то большие компромиссы со стороны Москвы, но она отказалась», — сказал собеседник издания.
Переговорный процесс все равно продолжается
Мирзаян подчеркнул, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине идет на рабочем уровне и будет продолжен. Однако пока он не на той стадии, чтобы встречались Путин и Трамп.
«Переговорный процесс идет на рабочем уровне. Стороны обсуждают различные вопросы, пытаются выставлять красные флажки для того, чтобы избежать эскалации. При этом выводить переговоры на уровень президентов в такой ситуации было бы неправильно. То есть они не находятся сейчас на том уровне, чтобы встречались лидеры стран», — отметил эксперт.
При этом, по словам политолога, если Москва не согласилась на какие-то условия, которые ей предлагали, то дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий американского лидера.
«Если Россия не соглашается на эти условия, то здесь все будет зависеть от действий Трампа. Если он будет ужесточать санкции, то, конечно, российско-американскому диалогу придется очень плохо. Если Трамп останется на нынешнем уровне и будет заниматься другими делами, то, скорее всего, результат будет для нас положительный, потому что получится, что вся эта история с демонстративными санкциями — это способ американского президента отойти в сторонку и не мешать нам решать наши проблемы на поле боя. А потом мы вернемся к переговорному процессу, но уже на немного других условиях», — отметил Мирзаян.
Можем начать бить по центрам принятия решений
Мирзаян не стал давать оценку дальнейшим отношениям Москвы и Вашингтона в сложившейся ситуации. Он пояснил, что необходимо немного подождать, чтобы увидеть реакцию России на санкции.
«Нужно немного подождать, потому что сейчас надо посмотреть, как Россия будет реагировать на это решение Трампа. То есть санкции против “Лукойла” и “Роснефти” — это, конечно, санкции, но, возможно, не такие сильные, чтобы вызвать крайне негативную реакцию Москвы. Пока что мы видим лишь абсолютно правильное заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что наши руки развязаны», — добавил политолог.
Он уточнил, что слова Медведева могут означать то, что Россия будет ужесточать удары по украинской инфраструктуре. Кроме того, Мирзаян предположил, что также, возможно, начнутся атаки и по центрам принятия решений.
«Это может означать, что мы будем ужесточать удары по украинской инфраструктуре, энергетической и теплогенерирующей, а также, возможно, повторюсь, возможно, начнем бить по центрам принятия решений», — считает эксперт.