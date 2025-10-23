Политолог: почему Трамп отменил переговоры с Путиным в Будапеште

«Если Россия не соглашается на эти условия, то здесь все будет зависеть от действий Трампа. Если он будет ужесточать санкции, то, конечно, российско-американскому диалогу придется очень плохо. Если Трамп останется на нынешнем уровне и будет заниматься другими делами, то, скорее всего, результат будет для нас положительный, потому что получится, что вся эта история с демонстративными санкциями — это способ американского президента отойти в сторонку и не мешать нам решать наши проблемы на поле боя. А потом мы вернемся к переговорному процессу, но уже на немного других условиях», — отметил Мирзаян.