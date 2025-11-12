Политолог: почему США требуют изменения антироссийской резолюции по Украине

США требуют изменения антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине и хотят исключить, в частности, формулировку о «территориальной целостности». Об этом сообщает Kyiv Post, ссылаясь на источники.
По их информации, администрация американского лидера Дональда Трампа хочет изменений в представленной в третьем комитете ГА ООН резолюции о «положении в области прав человека» на подконтрольных России территориях.
«Администрация Трампа продвигает исключение формулировок из резолюции <…> американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена <…> без отсылок к “территориальной целостности” или “агрессии”», — сказано в сообщении.
В материале также отмечается, что другие западные партнеры Украины боятся изменений, которые будут показывать раскол на Западе, а Европа пытается лоббировать изменение позиции Соединенных Штатов.
По словам одного из европейских источников, соответствующий шаг Вашингтона является еще одним примером его отхода «от основных интересов Украины в критический дипломатический момент».
США ранее уже не раз выступали за изменения формулировок заявлений с антироссийской риторикой. В частности, Financial Times сообщала, что американские посланники возражают против формулировки «российская агрессия» и прочих подобных выражений. Кроме того, в феврале текущего года Вашингтон впервые с начала спецоперации не вошел в число соавторов антироссийского проекта резолюции по Украине.
Шаг навстречу РФ
Политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что соответствующие действия США могут означать, что это является неким шагом навстречу России.
«Раньше при бывшем президенте США Джо Байдене рассматривалась цель нанесения стратегического поражения России, а Украина должна была восстановить всю свою территориальную целостность. Сейчас же Соединенные Штаты уже готовы идти на признание на дипломатическом уровне, что Украина без этих территорий. Но здесь, условно говоря, Вашингтон признает это, а другие страны и сама Украина — нет. Все равно это причина для будущей войны. То есть это такой символический шаг навстречу, который как бы сближает позиции России и США по данному вопросу», — сказал собеседник издания.
Он отметил, что это также усиливает и раскол между Соединенными Штатами и Европой.
Очаг напряжения сохранится
При этом Блохин добавил, что на уровне геополитики данные действия США по изменению антироссийской резолюции мало что значат.
«Например, Соединенные Штаты не признавали в составе Советского Союза страны Прибалтики. А СССР было как бы фиолетово, признают ли они или нет. В реальности же сейчас ситуация как-то не изменится — очаг напряжения будет сохранен. Но, с другой стороны, повышается легитимность наших действий», — сообщил политолог.
Собеседник ВФокусе Mail также заявил, что, несмотря на это, Европа и дальше будет поддерживать и Украину, и Владимира Зеленского. По его словам, европейские страны будут осуждать и бороться с данными формулировками — для них это уже неприятный сигнал.