Политолог: почему США требуют изменения антироссийской резолюции по Украине

«Раньше при бывшем президенте США Джо Байдене рассматривалась цель нанесения стратегического поражения России, а Украина должна была восстановить всю свою территориальную целостность. Сейчас же Соединенные Штаты уже готовы идти на признание на дипломатическом уровне, что Украина без этих территорий. Но здесь, условно говоря, Вашингтон признает это, а другие страны и сама Украина — нет. Все равно это причина для будущей войны. То есть это такой символический шаг навстречу, который как бы сближает позиции России и США по данному вопросу», — сказал собеседник издания.